Švicarji pihajo od jeze, izleta v Pariz ne bo

Povsod po svetu Rogerja Federer ohranja izjemno priljubljenost, posebej številni pa so njegovi švicarski rojaki na turnirju v Parizu. FOTO: AFP

3

-krat doslej sta se Evropa in svet pomerila za Laverjev pokal, vedno je bila boljša Evropa



Španec v lov za Švicarjem

Rafael Nadal je lani osvojil že 12. lovoriko na Roland Garrosu. FOTO: Reuters

Roland Garros bo letos le en teden po odprtem prvenstvu ZDA.

Med pariškim turnirjem bo Laverjev pokal v Bostonu.

V nizu športnih spektaklov so v Budimpešti preložili finale pokala Fed.

- Med športnimi panogami, pri katerih se bo tekmovalni koledar v luči ukrepov proti širjenju koronavirusa posebej spreminjal, je tenis. Turnirji si sledijo iz tedna v teden, številni privrženci so že začeli odštevali do dogodka za grand slam št. 2 v tej sezoni – pariškega spektakla Roland Garros. Toda iz tradicionalnega majsko-junijskega termina so ga zdaj prireditelji premaknili v jesen in se že v hipu soočili s številnimi kritikami.Resdaserijsko niza lovorike v Parizu in zato ta turnir vedno znova pritegne posebno pozornost španske športne javnosti, toda ko gre za podporo na tribunah, je ta v primeruše posebej izrazita. Njegov Basel od francoske metropole dejansko ni daleč, tudi iz drugih delov dežele natančnih ur in okusne čokolade prihajajo na prizorišče navijači izjemnega rojaka, ta pa povrh – pa še zdaleč ne le v Parizu – občuti silno podporo tudi številnih nevtralnih opazovalcev.Kot zdaj kaže, zlasti po zadnjih objavah v švicarskih časnikih, pa tokrat na tem turnirju, ki skupaj z Melbournom, Wimbledonom in New Yorkom sodi k prestižni četverici, Federerja ne bo. Prireditelji so namreč zelo hitro pred dnevi sporočili novi termin in – ne glede na vse težave zadnjih dni pri sestavljanju športnih koledarjev – marsikoga presenetili: namesto 24. maja bo Roland Garros odprl svoje dveri 20. septembra. Pri tem ne bi šlo za kakšno posebnost, če ne bi komaj en teden minil od odprtega prvenstva ZDA, v tem novem koledarju pa se bo tako Pariz prekrival z Laverjevim pokalom, prestižnim dvobojem med selekcijo Evrope in drugih celin. Ta bo od 25. do 27. septembra v Bostonu, tribune so že razprodane, dogodek pa je pomemben predvsem za švicarskega zvezdnika, saj je prav njegova agencija za trženje Team8 močno vpeta v organizacijo. In če so se pri dosedanjih treh izvedbah (Praga 2017, Chicago 2018 in Ženeva 2019) postave spreminjale, pri 38-letniku iz Basla ni bilo dvomov: ker je to »njegov« dogodek, je nastopil na vseh treh, tudi na letošnjem seznamu je zaenkrat zapisano le njegovo ime.Ogorčeni švicarski navijači v spletnih klepetalnicah že napadajo pariške prireditelje, češ da so bili pri izbiri novega termina netaktni, povrhu naj bi zdaj razgrnili preprogo Nadalu in njegovi novi lovoriki – na tem turnirju jih je osvojil že ducat, skupno jih ima za grand slam 19, kar pomeni, da bi se v primeru nove zmage že dvajsetič veselil. Prav toliko skupnih zmag na štirih turnirjih pa je zbral Federer, zaenkrat več od kogarkoli v moški teniški karavani. Jasno, do spremembe na vrhu lahko pride že prej, po Wimbledonu in New Yorku, vseeno pa očitno ne prav posrečena poteza pariških prirediteljev buri duhove. Pa ne le v Švici.»To je tako, ko igralcev nihče ničesar ne vpraša,« je bil jasenčlan sveta igralcev pri ATP. Ta Kanadčan, čigar starši so se leta 1988, dve leti pred njegovim rojstvom, izselili iz Češkoslovaške, resda nikdar ni sodil v najožji svetovni vrh. Toda ponaša se z wimbledonsko lovoriko med dvojicami z Jackom Sockom (2014).Seveda najbolj odmeva pariška prestavitev, a ob tej se podira pomladni teniški koledar, saj ne bo turnirjev v St. Peterburgu, Sofiji, Tokiu, Seulu itn. Podira pa se tudi spektakularno športno leto v naši vzhodni soseščini. Virus je preložil nogometni euro, med prizorišči je prav Budimpešta, tudi velike teniške predstave, finalnega turnirja 12 ekip za pokal Fed, aprila tam ne bo, najbrž pa bo podobna usoda doletela tudi plavalce v mogočni Donavski areni, kjer bi moralo biti maja evropsko prvenstvo ...