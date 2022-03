Svitolina noče igrati proti ruski tekmici

Ukrajinska teniška zvezdnica Elina Svitolina (27) je zavrnila nastop proti 20-letni ruski tekmici Anastaziji Potapovi na turnirju v Mehiki, kjer je bila kot 15. na lestvici WTA najvišje postavljena igralka.

Svitolina je pri tem dejala, da nima nič proti ruskim športnikom, zahteva pa, da teniška skupnost ukrepa proti Rusiji, ki je napadla njeno domovino.

»Dragi moji. Verjamem, da trenutna situacija terja oster nastop teniških organizacij, kot so ATP, WTA in ITF. Ob tem sporočam, da ne bom igrala tukaj v Monterreyu in tudi kasneje ne proti ruskim in beloruskim tekmicam, dokler WTA ne bo spoštovala navodila Mednarodnega olimpijskega komiteja, da morajo Rusi in Belorusi nastopati kot nevtralni igralci brez nacionalnih simbolov,« je na instagramu odločitev pojasnila Svitolina.