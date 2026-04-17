Tako Đoković kot Alcaraz bosta izpustila pot v Madrid

Teniška zvezdnika Novak Đoković in Carlos Alcaraz sta v roku nekaj ur oba odpovedala svoj nastop na teniškem mastersu v Madridu, ki se bo pričel naslednji teden, saj se spopadata s sanacijo poškodb. »Madrid, letos žal ne bom mogel tekmovati,« je 38-letni Srb, sicer trikratni zmagovalec, objavil na instagramu. »Nadaljujem z okrevanjem, da bi se kmalu vrnil. Hasta pronto!«

Letos se je sicer zaradi utrujenost že umaknil s turnirjev v Dohi, Miamiju in Monte Carlu ter po le dveh odigranih turnirjih namignil, da je morda upokojitev tik za vogalom. Novica je za Đokovića še en udarec, saj se mu izteka čas, da bi bil pripravljen na drugi grand slam v koledarskem letu, odprto prvenstvo Francije čez mesec dni v Parizu.

Za enako potezo pa se je nekaj ur pozneje odločil še Alcaraz. Prek družbenih omrežij je sporočil, da ne bo mogel sanirati poškodbe zapestja, zaradi katere je moral pred dvema dnevoma predati dvoboj drugega kroga na turnirju v Barceloni.

»Nekatere novice je težko povedati. Madrid je moj dom, začetek turnirja tam je eden najbolj posebnih datumov v mojem koledarju in zato me hudo boli, da ne morem igrati že drugo leto zapovrstjo,« je na facebooku zapisal španski as.