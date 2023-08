Tako kot v Wimbledonu danes spet sanjski finale

Dober mesec je naokrog od Wimbledona 2023, že je napočil za novi finale med dvema vodilnima teniškima igralcema na svetu – Carlosom Alcarazom, št. 1 lestvice ATP, in Novakom Đokovićem, rekorderjem v moški konkurencu po številu lovorik na turnirjih za grand slam. In prav ta turnir v Cincinattiju je generalka za prihajajoče sklepni dogodek sezone za grand – odprto prvenstvo ZDA v New Yorku.

Današnji finale bo ob 22.30, na zadnji stopnički do tega sklepnega dvoboja je v polfinalu mladi Španec ugnala poljskega tekmeca Huberta Hurkacza z 2-6, 7-6 (4), 6-3, srbski zvezdnik pa Nemca Alexandra Zvereva s 7:6 (5), 7:5.

»Res sem zaenkrat prestal zahteven turnir. Vedno znova sem moral igrati tri nize in prav vesel sem, da zmagujem tudi v teh izenačenih dvobojih ter tako ohranjam svojo psihično trrdnost,« je poudaril Alcaraz, letošnji wimbledonski zmagovalec, ki se bo zdaj lotil lova na novo lovoriko. Seveda pa si to želi tudi Đoković, zanj bi bila to že 39. na turnirjih z oznako masters. »Super je za naš šport, da sva s Carlosom spet v finalu. To je ta tekma, ki si jo vsi želijo,« je v pričakovanju današnjega večera dejal 36-letni Beograjčan.