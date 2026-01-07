Tamara že med osmerico

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je z zmago s 7:6 (5), 2:6, 6:3 nad Tajko Lanlano Tararudee uvrstila v četrtfinale teniškega turnirja WTA 125 v Canberrri, ki je igralkam namenjen kot priprava za prvi grand slam sezone, januarsko odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Njena naslednja tekmica bo 24-letna Joanna Garland s Tajvana.

Štajerka potrjuje dobro formo, želi pa se v tem letu vrniti na svojo nekdanjo rave. Na ta turnir v avstralski metropoli se je prebila skozi kvalifikacije, nato presenetila četrtopostavljeno Lucio Bronzetti iz Italije, ponoči, kajpak po srednjeevropskem času, pa dosegla že peto zmago v novem koledarskem letu.

V dvoboju s Tararudee je uvodni niz trajal več kot eno uro. Konjičanka ni znala obdržati prednosti z 2:0, saj je tekmica poravnala na 4:4 in šele v končnici podaljšane igre je Slovenka osvojili zaporedni točki za zmago s 7:5. Tajka je v tretji in peti igri odvzela servis Tamari za vodstvo s 4:1 in brez težav izenačila.

Odločal je tretji niz, kjer je tekmica nadaljevala z dobro igro in povedla z 2:0. Igralka, doma iz Slovenskih Konjic, pa je takoj poravnala in v osmi igri odvzela Tajki servis za vodstvo s 5:3, tekmici nato ponudila točko za izenačenje, ki je ni izkoristila in sama dvignila roke v znak zmage po dveh urah in pol igre.