Tamara Zidanšek blizu presenečenju proti drugi nosilki

Druga nosilka turnirja Ons Jabeur je po dveh tesnih nizih izkoristila slabšo igro Tamare Zidanšek v tretjem in po dveh urah in 17 minutah slavila s 7:6 (8), 4:6, 6:1. To je bila druga zmaga v tretjem medsebojnem obračunu za 28-letno Tunizijko, potem ko je dobila njun prvi obračun leta 2016 na turnirju nižjega ranga v Tunisu. Vmes je Zidanšek slavila v Rimu, oba obračuna pa sta bila na pesku.

Zidanškova je bila tokrat blizu presenečenju proti Tunizijki, saj je imela v prvih dveh nizih vselej priložnosti za osvojitev niza. Na osrednjem igrišču Rod Laver je že na začetku izkoristila zaspan uvod druge nosilke in v prvi igri prišla do »breaka«, toda že v naslednji igri je Tunizijka izenačila ter nato v nadaljevanju prevladovala do vodstva 4:1.

Toda 98. igralka lestvice WTA se je s sijajno obrambo in močnimi »forehandi« vrnila ter izenačila na 4:4. V deseti igri je servirala za obstanek v nizu in ubranila žogico za prvi niz Tunizijke. Sama si je v podaljšani igri priigrala dve zaporedni pri vodstvu s 6:4, a je zadnja finalistka Wimbledona in OP ZDA obe ubranila. Drugo žogico za vodstvo Tunizijke je Zidanšek še izničila, svoje tretje pa ni izkoristila, kar je Jabeurjeva po 68 minutah unovčila ter osvojila prvi niz z 10:8 v podaljšani igri.

V drugem nizu priložnosti za odvzem servisa ni bilo do osme igre, nato pa je Konjičanka izkoristila svoj trenutek in posledično servirala za izenačenje. Afričanka je sprva še izničila »break« zaostanka, nato pa je v naslednji igri še enkrat več Slovenka odvzela servis drugi nosilki in dvoboj popeljala v tretji niz.

V njem je dobro začela, potem pa je sledil mrk Konjičanke in šest zaporednih iger za Tunizijko za zmago. S tem se je druga nosilka izognila presenečenju, v drugem kolu pa se bo pomerila proti boljši iz obračuna med Američanko Alison Riske-Armitraj in Čehinjo Marketo Vondroušovo.

»To je bil zahteven obračun proti nepopustljivi tekmici. Nisem igrala najbolje, ona pa je ves čas pritiskala name. Vedela sem, da je igralka, ki se bo borila in v igrišče spravila vsako žogico. Bila sem kar frustrirana, a sem ta čustva spravila iz sebe v drugem nizu. Rekla sem si, da moram biti druga igralka sveta in dobiti dvoboj,« je po koncu dejala 28-letna Tunizijka.

Tamara Zidanšek bo v Melbournu nastopila še med dvojicami, kjer jo skupaj z Japonko Eri Hozumi v prvem kolu čaka obračun proti ukrajinsko-belgijski navezi Anhelina Kalinina/Alison Van Uytvanck. Od Slovenk med posameznicami v sredo dvoboj čaka Kajo Juvan. Pomerila se bo s Kazahstanko Jeleno Ribakino, sicer zmagovalko lanskega Wimbledona.