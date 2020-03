Tamara Zidanšek brez četrtfinala v Monterreyu

Slovenski teniški igralki Tamari Zidanšek se v Monterreyu ni uspelo še drugi teden zapored uvrstiti v četrtfinale. V osmini finala turnirja z nagradnim skladom 251.750 dolarjev jo je zaustavila ruska najstnica Anastazija Potapova, ki se je svoje druge zmage v drugem medsebojnem srečanju veselila po velikem preobratu. Zmagala je z 1:6, 7:6 (3), 6:1.



Zidanškova, ki je na turnirju izločila nekdanjo prvo igralko sveta, Belorusinjo Viktorijo Azerenka, je brez težav dobila prvi niz, v drugem ji je tekmica takoj vzela servis. Slovenka ji je hitro vrnila in dobila štiri zaporedne igre, pri vodstvu s 5:3 in 5:4 pa imela priložnosti za zmago, a jih ni izkoristila.



Osemnajstletnica iz Saratova je to znala kaznovati, dobila je podaljšano igro, nato pa povsem zagospodarila na igrišču in v tretjem nizu vodila že s 5:0. V četrtfinalu se bo pomerila z zmagovalko dvoboja med drugo nosilko, Britanko Johanno Konta, in Nemko Tatjano Maria.