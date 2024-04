Tamara Zidanšek na prisilnem počitku

Teniška igralka Tamara Zidanšek, ki je pred časom zaradi priprav na turnirje na peščeni podlagi odpovedala nastop za reprezentanco v kvalifikacijah za zaključni turnir pokala Billie Jean King, je na prisilnem počitku. Kot je zapisala na instagramu, potrebuje čas, da okreva po bakterijski pljučnici, za katero je zbolela po Bogoti.

»To leto je bilo zame res izziv. Lani sem imela težave z bolečinami v rami, ki so me mučile vse od poletja, in so še vedno prisotne. Pripravljalnega obdobja zato nisem mogla 'oddelati' tako, kot sem si zamislila, kar je bilo precej frustrirajoče,« je uvodoma zapisala Konjičanka.

»Februarja sem zbolela v Indiji, kar me je spet porinilo nazaj za nekaj tednov. Vseeno se mi je uspelo pozdraviti kar hitro. Stvari so šle na boljše oziroma vsaj mislila sem, da gredo. V resnici pa nikoli nisem nehala kašljati, kar se je vleklo dva meseca. Pred kratkim sem prišla nazaj iz Bogote in spet zbolela. Zdravnik mi je odkril, da imam bakterijsko pljučnico in mi močno svetoval, da naj si vzamem čas za okrevanje in počitek,« je še zapisala Zidanškova.

Tako si je zdaj vzela nekaj dni premora, da sanira zdravstvene težave, nato pa bo videla, kdaj bo spet lahko stopila na igrišče.