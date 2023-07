Tamara Zidanšek napredovala

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v drugem kolu teniškega turnirja WTA v Lozani premagala Španko Saro Sorribes Tormo s 6:3 in 7:5 ter se prebila v četrtfinale, kjer bo igrala z Madžarko Anno Bondar. Dalila Jakupović je izgubila proti Romunki Ani Bogdan z 0:6, 7:5 in 3:6.

Zidanškova je v dvoboju s 87. igralko sveta povedla s 3:0, nato oddala svoj servis in za zmago v prvem nizu Španki še enkrat odvzela začetni udarec. Tesneje je bilo v drugem nizu, kjer je Konjičanka povedla s 3:1, nato pa dopustila izenačenje. Pri vodstvu s 5:4 je imela slovenska tekmovalka prvo zaključno žogico, dve igri kasneje pa je pri vodstvu s 6:5 izrabila tretjo in se po skoraj dve urah igre prebila naprej.

Dobro formo je Tamara Zidanšek potrdila že v prvem kolu, kjer je izločila četrtopostavljeno Italijanko Lucio Bronzetti s 6:2 in 6:4.

V drugem kolu turnirja v Švici je nastopila še ena Slovenka. Dvaintridesetletna Dalila Jakupović je bila v torek s 7:6 (11) in 6:2 boljša od Grkinje Valentini Gramatikopulu, v drugem kolu pa je bila tretje postavljena Romunka Ana Bogdan pretrd oreh.

Romunka je Slovenki v prvem nizu zavezala kravato in ga dobila s 6:0. Drugače je bilo v drugem nizu, kjer je vsaka od igralk izgubila po en servis. Do izida 4:4 sta bili tekmovalki nato izenačeni, Romunka je povedla, nato pa si je na servis Slovenke priigrala tri zaključne žogice, a je Dalila Jakupović našla rešitev in nato z izjemnim zaključkom celo dobila niz.

V tretjem je Romunka, 39. igralka lestvice WTA, spet postavila stvari na svoje mesto in se po skoraj dveh urah in po veselila zmage. Tudi v tem nizu je imela Romunka za zmago tri začetne udarce, tretjo točko je osvojila.