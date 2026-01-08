Tamara Zidanšek v Avstraliji obstala v četrtfinalu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je ostala brez polfinala teniškega turnirja nižje ravni WTA 125 v Canberri, ki služi kot priprava na prvi grand slam sezone v Melbournu. Slovenka je v četrtfinalu naletela na previsoko oviro. Od Slovenke je bila v dveh nizih s 6:2, 6:4 boljša 24-letna Joanna Garland s Tajvana.

Zidanškova se je z zmago s 7:6 (5), 2:6, 6:3 nad Tajko Lanlano Tararudee uvrstila v četrtfinale turnirja v Canberri. Na turnir v avstralski prestolnici se je prebila skozi kvalifikacije, nato pa presenetila četrtopostavljeno Lucio Bronzetti iz Italije. Na uradni strani odprtega prvenstva Avstralije so decembra objavili seznam prijavljenih igralcev in igralk, ki imajo že zagotovljen nastop v glavnem delu letošnjega OP Avstralije.

Med njimi je tudi Slovenka Kaja Juvan. Zidanškovo pa od ponedeljka naprej čaka kvalifikacijski turnir za nastop na prvem velikem turnirju teniške sezone.