Tamara Zidanšek se bo po hudem boju v New Yorku pridružila Veroniki Erjavec

Slovenija bo imela na zadnjem velikem teniškem turnirju sezone, odprtem prvenstvi ZDA v New Yorku, dve predstavnici v glavnem delu. Veroniki Erjavec, ki je bila neposredno uvrščena med 128 igralk, se je prek kvalifikacij po hudem boju pridružila še Tamara Zidanšek.

Zidanšek, ki s 146. mestom zaostaja za rojakinjo za točno 40 mest, je bila v tretjem krogu kvalifikacij boljša od nekdanje zmagovalke US Opna, Kanadčanke Biance Andreescu. Premagalo pa jo je šele po dveh urah in 43 minutah hudega boja. Tekmica je v uvodnem nizu povedla z 2:0 in 5:2 ter na svoj servis izkoristila četrto žogico za niz, v igri preobratov pa je bila odvzemu servisa dvakrat blizu tudi Slovenka.

Kazalo je na poraz, a se je Tamara vrnila

Ko je Kanadčanka drugi niz odprla z vodstvom 3:1, je vse kazalo na slovo Zidanškove. Sledil pa je popoln preobrat. Slovenka je dobila pet iger zaporedoma in niz, v zadnjem pa povedla s 4:2 in si prednosti ni več pustila odvzeti. Za 28-letni Konjičanko bo to prvi nastop v glavnem delu grand slama po Avstraliji 2025, prvi v New Yorku po 2022 in skupno pet v karieri na US Opnu.

Najdlje je prišla 2021 v drugi krog. Zidanšek je na poti do glavnega turnirja premagala Čehinjo Lauro Samson, Španko Guiomar Maristany in danes še zmagovalko US Opna 2019 ter nekdanjo številko 4 na svetu. Kanadčanka je pred dvobojem z Zidanšek izgubila le šest iger v dveh partijah. Poleg Zidanšek je v kvalifikacijah nastopila tudi Polona Hercog, ki pa se je poslovila že po uvodnem nastopu.