Tamara Zidanšek zamudila veliko priložnost

Ljubljana - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je v mehiškem Acapulcu v konkurenci posameznic poslovila v četrtfinalu turnirja serije WTA. Od Zidanškove je bila v treh nizih boljša 22-letna domačinka Renata Zarazua, ki trenutno zaseda 270. mesto v svetovnem ženskem tenisu.



Mehičanka je slavila po uri in 44 minutah dvoboja s 6:2, 3:6, 6:2.



Zidanškova, ki na svetovni računalniški jakostni lestvici WTA zaseda 74. mesto, se je petič v karieri uvrstila v četrtfinale turnirjev serije WTA, potem ko je v slovenskem dvoboju v dveh nizih s 6:2, 6:2 odpravila Kajo Juvan.



Prvič ji je to uspelo leta 2018 v Moskvi (polfinale), nato pa še lani v Hua Hinu (polfinale), Bogoti (četrtfinale) in v Nürnbergu, kjer je izgubila v finalu proti Kazahstanki Juliji Putincevi.



Mehičanka Zarazua je v prvem krogu premagala prvo nosilko Američanko Sloane Stephens, v drugem pa je bila boljša od še ene Američanke Katie Volynets.



Na turnirju z nagradnim skladom 232.580 evrov se bo Mehičanka v drugem krogu pomerila z boljšo iz dvoboja med Rusinjo Anastazijo Potapovo in Kanadčanko Leylah Fernandez.