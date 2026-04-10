Tamara Zidanšek zaradi poškodbe predala dvoboj proti Španki

Tamara Zidanšek je morala zaradi poškodbe gležnja predati uvodni dvoboj s Španijo v kvalifikacijah za zaključni turnir najboljših osmih reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Naslednja bo ob 15.45 nastopila Veronika Erjavec. Slovenka je dobila prvi niz s 6:4, drugi je pripadel Španki, na začetku tretjega pa si je Slovenka huje zvila gleženj, tako da je na ramenih zdravniške službe zapustila igrišče.

Zmagovalke, ki se bodo uvrstile na finalni turnir konec septembra na Kitajskem, za slavje potrebujejo tri točke. V soboto so na sporedu še trije dvoboji, prvi, igra dvojic, se bo začel ob 11. uri. Slovenija se poteguje za drugi nastop na zaključnih turnirjih pokala BJK v zadnjih štirih sezonah.

V Sevilli 2023 so se Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in Veronika Erjavec, ki so tudi tokrat zbrane na slovenski obali, prebile med štiri najboljše ekipe na svetu.

Kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King:

Portorož: Slovenija - Španija 0:1

petek, 10. april:

Tamara Zidanšek - Kaitlin Quevedo 6:4, 2:6, 0:0 predaja;

Veronika Erjavec - Leyre Romero

sobota, 11. april:

Kaja Juvan/Nika Radišić - Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo

Veronika - Erjavec - Kaitlin Quevedo

Tamara Zidanšek - Leyre Romero