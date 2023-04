Tamari Zidanšek sta se vrnila dobra volja in optimizem

V nadaljevanju preberite;

Pred slovenskimi teniškimi igralkami je izjemen izziv uvrstitve v elitno svetovno skupino. Za to bodo morale v petek in soboto v Kopru ugnati Romunijo. Kako to, da je med našimi igralkami toliko optimizma? Kaj se je v zadnjih tednih dogajalo Tamari Zidanšek, se bo približala ravni, ko je nekoč navdušila športno Slovenijo ob uvrstitvi v polfinale Roland Garrosa? S kom je sodeloval njen novi trener?