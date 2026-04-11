Tamarina smola z zvitim gležnjem podrla načrt o zmagi

Novega poglavja slovenske teniške pravljice tokrat ne bo. Naša ženska reprezentanca, ki je prav na Obali pred tremi leti, takrat v športnem parku Bonifika v Kopru, navdušila ob zgodovinski uvrstitvi na finalni turnir ekipnega svetovnega prvenstva, zdaj podviga v Portorožu ni ponovila. Španija je bila na koncu boljša in se veselila skupne zmage s 3:1. Slovenski načrt se je nepričakovano začel podirati prvi dan ob poškodbi in zato predčasnem slovesu od igrišča Tamare Zidanšek.

Prav Konjičanka je ta reprezentančni izziv na Obali pričakovala na visoki ravni tekmovalne pripravljenosti, obenem se je izjemno veselila nastopa na tem prizorišču, saj v zadnjih letih – kadar je pač v Sloveniji – biva prav tu ob morju. Žal pa je tokrat morala obiskati tudi najbolj znano zdravstveno inštitucijo v tem delu naše dežele: izolsko bolnišnico. Prvi rentgenski pregled je razkril zvin gležnja, izvide magnetne resonance naša teniška reprezentantka še čaka.