FOTO:Tekma turnirja pripada Nadalu in Thiemu

Dalila Jakupović je zaradi težav z dihanjem predala dvoboj v kvalifikacijah za OP Avstralije. FOTO: Reuters



Avstralija nepozabna za igralce

Če pustimo težave z ozračjem ob strani, je OP Avstralije zame z naskokom najboljši turnir na svetu.



Zverev največje presenečenje

Alexander Zverev je po Kavčičevi oceni najbolj presenetil v Melbournu. FOTO: AFP



Muguruza je velika favoritinja

Garbiñe Muguruza spet igra kot v časih, ko je bila svetovna številka ena. FOTO: AFP



Thiem in Đoković povsem drugače nad Nadala

AFP Dominic Thiem lahko ob dobrem dnevu premaga tudi Đokovića. FOTO: AFP

V prvih dneh kvalifikacij za OP Avstralije smo tudi teniški igralci čutili posledice požarov, ki so pustošili po državi. V ozračju je bilo veliko dima, nekateri igralci so imeli velike težave z dihanjem. Med njimi je bila tudi, ki je morala dvoboj zaradi težav z dihanjem predati.Tekmo sem si ogledal v živo in stopiti na igrišče po tem, kar sem videl, je bilo skrb vzbujajoče. Ko enkrat stopiš na igrišče, nekako pozabiš na vse drugo in tekmuješ. Na trenutke sem čutil, da mi primanjkuje kisika, vendar je imel moj tekmec veliko več težav. Komaj je končal tekmo in kasneje za poraz krivil razmere za igro.Sam sem posledice čutil naslednji dan. Kašelj in čuden občutek v pljučih sta pestila kar nekaj igralcev. Ko so kasneje objavili še številke, ki so pokazale kako slab je bil zrak in da so v Melbournu odpovedali konjske dirke, smo igralci zadevo vzeli bolj resno. Ljudje, ki svoje delo opravljajo v naravi, so ostali doma. Domače živali naj ne bi vozili ven, mi pa smo igrali. Na srečo je naslednji dan deževalo in ozračje je postalo veliko boljše.Če pustimo težave z ozračjem ob strani, je OP Avstralije zame z naskokom najboljši turnir na svetu. Infrastruktura je odlična in se vsako leto izboljšuje. Veliko igrišč, ogromna garderoba, regeneracijska soba, več restavracij, sobe s pravo posteljo za počitek in še veliko drugih stvari naredi turnir za igralce nepozaben.Organizatorji ne delajo razlik med kvalifikanti in igralci v glavnem žrebu. Denarni sklad so v kvalifikacijah in prvem kolu glavnega turnirja močno povečali. Kar 300 avstralskih dolarjev na dan igralci dobimo na kartico, s katero lahko plačujemo v restavracijah. Vsak igralec prejme tudi ček, ki naj bi zadostoval za pot na turnir. Avstralci so naredili zelo velik korak naprej in upam, da mu bodo letos sledili preostali trije turnirji za grand slam.Največje presenečenje turnirja je. Zadnje čase ni našel prave forme. Imel je velike težave z drugim servisom. Še nekaj tednov nazaj je Nemec delal ogromno dvojnih napak na pokalu ATP. Prav tam naj bi vsak dan treniral drugi servis vsaj eno uro na dan. Verjetno je k boljši igri pripomoglo tudi to, da so mediji malo pozabili nanj. Niso ga več šteli kot enega od favoritov in zaradi tega se je znebil pritiska, ki mu je delal v zadnjem času največ težav.Po zmagi v prvem kolu je dejal, da bo v primeru zmage na turnirju ves denar namenil organizacijam za pomoč pri odpravljanju posledic požarov. S to gesto je na svojo stran pridobil kar nekaj navijačev, tudi mene. Ček za zmagovalca bo letos presegel kar 4 milijone avstralskih dolarjev.Pri ženskah bomo dobili novo zmagovalko, kar ni veliko presenečenje. Razlike med igralkami so zelo majhne.ponovno igra tenis, s katerim je že zmagovala na turnirjih za grand slam in bila številka na svetu. Pri njej je občutiti podobno težavo, kot jo ima Zverev. Velika pričakovanja javnosti so botrovala slabim rezultatom v zadnjem času.V finalu bo Muguruza velika favoritinja in zanimivo bo videti, kako se bo odzvala, ko se od nje pričakuje zmaga. Nasproti ji bo stala mlada Američanka, ki igra tenis življenja in se ne bo kar tako vdala.je presenetljivo izpadla zelo zgodaj in je vse bolj oddaljena od rekorda. Največjo priložnost za 24. lovoriko na turnirjih za grand slam bo imela na sveti wimbledonski travi, na kateri ima največ možnosti za zmago.Ogledal sem si tekme naših deklet, ki so imele nekaj smole pri žrebu. Punce imajo okoli sebe prave ljudi in dobro trenirajo, za slovenski ženski tenis se nam v prihodnje ni treba bati.Tekma turnirja pripada. Ponovila sta odličen tenis z lanskega OP ZDA, le da je bil izid drugačen. Thiem udarja žogo najhitreje in ko se počuti dobro, lahko premaga vsakogar. Tudi, ki ponovno deluje nepremagljivo.Zanimivo je, da imata Thiem in Đoković povsem drugačno taktiko proti Nadalu. Đoković žogo jemle zelo zgodaj in Rafi ne daje časa, da bi lahko diktiral igro s svojim ubijalskim forhendom. Pri vračanju začetnega udarca Srb stoji zelo blizu in napada Rafin drugi servis. Za takšno igro je potreben izjemen timing, noge in talent.Taktika Avstrijca je drugačna. Na visoke rotirane žoge Španca se umakne kar krepko za zadnjo črto in žogo udari z vso močjo, ko ta že malo pade. To dela toliko časa, dokler mu Rafa ne ponudi krajše žoge, na katero stopi v igrišče in išče zaključni udarec. Servis Nadala vrača kar nekaj metrov za zadnjo črto. Za takšno taktiko je potrebna neizmerna moč, vzdržljivost in potrpežljivost. On je edini, ki lahko na tak način premaga Rafo. Obeta se nam izjemen moški finale, ki se ga splača ogledati.