Bitka med spoloma ima datum in kraj, Sabalenka bo branila žensko čast

Teniška bitka med spoloma, o kateri je bilo v zadnjem času veliko govora, ima zdaj končno datum in prizorišče. Dvoboj med Arino Sabalenko in Nickom Kyrgiosom bo 28. decembra v Coca-Cola Areni v Dubaju.

Prva igralka sveta na lestvici WTA se bo tako v prijateljskem obračunu, ki že privablja veliko pozornosti, pomerila z razvpitim avstralskim tenisačem, ki zaradi poškodb v zadnjih mesecih ni veliko igral. Njegov največji uspeh je bil finale Wimbledona leta 2022, v katerem je izgubil proti Novaku Đokoviću. Zdaj je 644. na lestvici ATP.

Nick Kyrgios je bil najvišje na 13. mestu na lestvici ATP leta 2016. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Ko je bilo pred meseci, čeprav še brez datuma, potrjeno, da ta dvoboj bo, je Kyrgios pojasnil enega od razlogov, da je sprejel izziv.

»Tenis potrebuje več rivalstva. Tenis potrebuje več medijskega pompa, tako kot ga je imela liga NBA v devetdesetih. Vsem ne moreš ugoditi. S številnimi igralci nisem prijatelj in tudi ne poskušam biti,« je Kyrgios namignil, da je morda čas, da najboljši teniški igralci niso več tako spoštljivi drug do drugega. Sam se je z marsikaterim sporekel in bil tudi zaradi neposrednih izjav bolj priljubljen kot marsikdo, ki je v tenisu dosegel več.

Sabalenka pa je povedala: »Ponosna sem, da bom zastopala ženski tenis v tej sodobni različici bitke spolov. Dubaj je moj dom, mesto, ki živi za spektakle, zato se toliko bolj veselim. Zelo spoštujem Nicka in njegov talent, toda brez skrbi, pripravljena sem pokazati svojo najboljšo predstavo za navijače.«

Arina Sabalenka je številka ena v tenisu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Vredno se je spomniti, da je prva t. i. Bitka med spoloma potekala leta 1973 med Billie Jean King in Bobbyjem Riggsom, dogodek, ki je zaslovel zaradi svojega kulturnega in medijskega pomena. Dvoboj je potekal v kontekstu boja za enakopravnost v ženskem tenisu in ga je dobila Billie Jean King.