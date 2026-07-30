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Tenis

Novak Đoković naznanil datum vrnitve

Teniški zvezdnik po odsotnosti z igrišč pravi, da je še vedno motiviran za dosego vidnih rezultatov. Nazadnje je igral v polfinalu Wimbledona.
Izkušeni Srb je še vedno zelo motiviran za igro. FOTO: Susan Mullane/Reuters
Galerija
Izkušeni Srb je še vedno zelo motiviran za igro. FOTO: Susan Mullane/Reuters
M. Ru., STA
30. 7. 2026 | 19:32
1:46
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Nekdanja številka ena svetovnega tenisa, Srb Novak Đoković, je napovedal, da se bo prihodnji mesec vrnil na tekmovanja na turnirju v Cincinnatiju, skoraj mesec po tem, ko je v polfinalu Wimbledona izpadel po porazu proti Janniku Sinnerju, poroča AFP.

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Đoković lani z Olgo, zdaj z Arino

Turnir, ki bo potekal od 13. do 23. avgusta, bo za 39-letnika prvi nastop tam po osvojitvi naslova leta 2023. »Zelo sem vesel, da lahko naznanim, da bom letos prvič po letu 2023 nastopil v Cincinnatiju,« je Đoković sporočil na družbenih omrežjih turnirja.

»Tistega leta sem igral v enem izmed treh najboljših finalov v karieri. Resnično se veselim vrnitve, vnovičnega igranja pred vami in srečanja z navijači z vsega sveta. Se vidimo kmalu,« je zapisal Srb, trenutno peti igralec sveta. Na turnirju bosta nastopila tudi Sinner in Nemec Alexander Zverev, zaenkrat pa nastopa ni odpovedal niti Španec Carlos Alcaraz, ki že od aprila zdravi poškodbo zapestja.

Za vse bo to pripravljalni turnir za zadnji grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 30. avgusta, Đoković bo na njem spet lovil 25. naslov na enem izmed štirih največjih turnirjev.

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