Tenis ob kašljanju in oteženem dihanju

Nad teniška igrišča v Melbournu se je včeraj spustila dimna zavesa. FOTO: AFP



Številni igralci s težavami

»Še nikdar nisem doživela česa takšnega, res sem se prestrašila. Mislila sem, da se bom zgrudila, nisem mogla več hoditi. Nimam astme, prav tako nisem nikdar imela težav z dihanjem, sploh pa imam rada vročino. Jezna in žalostna sem, saj mislim, da ni pravično, da smo morali igrati, gotovo tudi ni zdravo. Bila sem presenečena, da so se kvalifikacije začele, prepričana sem bila, da dvobojev ne bo. A prav veliko izbire igralci nimamo. Če ne bi igrali, bi bili mogoče denarno kaznovani. Vsekakor bi morali počakati najmanj en dan, časa je še dovolj,« je povedala slovenska teniška igralka, potem ko se je morala vdati v 1. kolu kvalifikacij OP Avstralije.Zrak v Melbournu, glavnem mestu avstralske zvezne države Viktorija, je zaradi požarov, ki divjajo »tam spodaj«, trenutno med najbolj onesnaženimi na svetu, morda celo najbolj onesnažen, kakovost se je spustila močno pod kritično mejo. Lokalne oblasti so pozvale prebivalce, naj ne zapuščajo doma in naj imajo zaprta okna in vrata ter ne spuščajo ven hišnih ljubljenčkov. Zaprli so bazene in plaže, odpovedali konjske dirke, gradbeni delavci so predčasno zapustili gradbišča. Za eno uro so zamaknili tudi začetek kvalifikacij na teniškem turnirju za veliki slam, nato pa igralce kljub vsemu poslali na igrišče. Prva žrtev je bila očitno prav Dalila Jakupović. Potem ko je proti Švicarki Stefanie Vögele vodila s 6 : 4 in 5 : 6, se je ob nenehnem kašljanju in težavah z dihanjem sesedla na igrišče, ker ni več mogla stati, hitro je tudi jasno dala vedeti, da ne bo mogla nadaljevati.Plaz kritik se je usul na prireditelje OP Avstralije, ki je znano tudi kot Happy Slam (veseli slam). Letos gotovo ne. Zadnja dva tedna se pojavljajo ugibanja, ali bi bil lahko turnir, ki se bo z dvoboji glavnega žreba začel v ponedeljek, prestavljen. Seveda je to malo verjetno, saj je v igri preveč denarja. Bodo pa gotovo organizatorji zdaj še bolj na udaru in pod drobnogledom zaradi dogajanja prvi dan kvalifikacij. Da bo torek v Melbournu slab dan, je bilo jasno že navsezgodaj, ko so novinarji, trenerji in igralci, ki so zbrani tam, po družbenih omrežjih pošiljali v svet fotografije z gostim oblakom dima nad Melbourne Parkom.A po le enournem zamiku so se prireditelji odločili, da se je kakovost zraka, ki je sicer imel oznako »nevarno«, dovolj izboljšala, da lahko začnejo kvalifikacije. A več kot očitno se igrajo z zdravjem igralcev, pa ne le njihovim, tu so tudi pobiralci žogic, gledalci (ki se jih na kvalifikacijah ravno ne tare), sodniki in drugi.Slovenka ni bila edina s težavami, številni igralci so se pritoževali, da težko dihajo, kar nekaj jih je potrebovalo pomoč (denimo nekdanja polfinalistkain domači poredni fant), tekmica Dalile Jakupović je po dvoboju pojasnila, da je povsod smrdelo po zažganem, Britanecje zaradi slabega počutja vodilne v tenisu obtožil, da na slabše igralce gledajo kot na drugorazredne. Težav niso imeli le igralci. Med dvobojeminse je zgrudil pobiralec žogic. V bližnjem Kooyongu, kjer se številni igralci ogrevajo za OP Avstralije z ekshibicijskimi dvoboji, so denimo partijo ruske zvezdnicein Nemkekončali pred koncem drugega niza, saj sta obe igralki čedalje težje dihali in imeli napade kašlja …Direktor turnirjase je branil, da je vse skupaj novo zanj in za njegove sodelavce (doslej so se spoprijemali z zelo visokimi temperaturami, ob katerih je bilo ravnanje prav tako velikokrat sporno), da sledijo nasvetom zdravnikov in okoljskim strokovnjakom, a številne igralce zanima, ali se bo moralo najprej zgoditi nekaj res slabega, da bodo prireditelji pravilno ukrepali in postavili na prvo mesto zdravje vseh vpletenih.