Teniški zvezdnik: Bo res moral nekdo umreti?

Danski teniški zvezdnik Holger Rune je organizatorje ogorčeno vprašal: »Ali hočete, da igralec umre na igrišču?« in pozval k spremembi pravil. Rune je eden od tistih, ki se je na mastersu v Šanghaju soočal s težavami. Potreboval je zdravniško in fizioterapevtsko pomoč, ko so temperature med zmago nad Giovannijem Mpetshijem Perricardom dosegle 34 stopinj Celzija, vlažnost na igrišču pa je bila 80-odstotna.

Jannik Sinner je predal dvoboj zaradi krčev. FOTO: Hector Retamal/AFP

Rune je jezno vprašal enega od uradnikov: »Ali hočete, da igralec umre na igrišču?« Jeza mladega asa je prišla v času, ko je Novak Đoković bruhal na igrišču in se pritoževal nad »brutalnimi pogoji« v Šanghaju. Številka 2 na lestvici ATP Jannik Sinner je moral odstopiti zaradi krčev, zaradi katerih ni mogel hoditi. Številka 1 Carlos Alcaraz je zaradi utrujenosti odpovedal turnir. Đoković je večkrat opozoril, da je koledar turnirjev prehud in škodljiv za igralce.

Novak Đoković je bruhal zaradi vročine. FOTO: Hector Retamal/AFP

Podobne razmere so vladale 800 kilometrov zahodno na turnirju v Wuhanu, kjer je Emma Raducanu odstopila od dvoboja zaradi omotice, potem ko so ji na igrišču preverili krvni tlak, Jelena Ostapenko pa je odstopila zaradi vročinske kapi.

Po svojem dvoboju je Rune vprašal, zakaj na tekmah ATP ni pravil o vročini, ki bi ščitila igralce. Turnirji za grand slam igralcem v vročih razmerah dovoljujejo desetminutni odmor pred zadnjim nizom, igra pa se lahko tudi prekine. Vendar v Šanghaju tega ni bilo na voljo. »Vsak igralec bi se strinjal s spremembo pravil. Določeno količino vročine lahko prenesemo, ker smo močni in tudi psihično trdni, vendar vedno obstaja meja,« je dejal Rune.