V Slovenijo bo prišel eden izmed najboljših teniških igralcev na svetu

Maribor bo po osmih letih znova gostil dvoboj Davisovega pokala. Slovenska teniška reprezentanca se bo 5. in 6. februarja prihodnje leto v dvorani TK Branik pomerila z Grčijo, ki naj bi v Slovenijo pripotovala tudi s svojim največjim zvezdnikom Stefanosom Cicipasom. Nekdanji tretji igralec svetovne lestvice je letos nastopil na obeh reprezentančnih dvobojih, zato obstaja velika verjetnost, da bo grško izbrano vrsto zastopal tudi v Mariboru.

Dvoboj bo pomemben za obe reprezentanci, saj si bo zmagovalec zagotovil obstanek v svetovni skupini Davisovega pokala za leto 2027. Slovenci bodo pod vodstvom kapetana Grege Žemlje četrtič poskušali preskočiti to oviro. Doslej so bili dvakrat neuspešni proti Turčiji, enkrat pa jih je ustavil Čile.

Prizorišče februarskega obračuna ima posebno mesto v zgodovini slovenskega tenisa. Prav na Braniku je Slovenija leta 1994 odigrala svoj prvi domači dvoboj v Davisovem pokalu, nasprotnik pa je bila prav Grčija. Slovenci so takrat slavili s 3:2, uspešnejši pa so bili tudi na drugem medsebojnem srečanju šest let pozneje, ko so v Atenah zmagali s 4:1.

»Veseli me, da se Davisov pokal po osmih letih vrača v Maribor, še posebej na Branik, ki ima pomembno mesto v zgodovini slovenskega tenisa. Prav tam je reprezentanca leta 1994 odigrala svoj prvi domači dvoboj v Davisovem pokalu. In zanimivo prav proti Grčiji,« je ob predstavitvi prizorišča povedala direktorica Tenis Slovenije Tea Starc.

Pri izbiri prizorišča so po njenih besedah pomembno vlogo odigrale tudi izkušnje domačega kluba z organizacijo mednarodnih turnirjev. TK Branik namreč v zadnjih letih redno gosti tekmovanja serije World Tennis Tour, zato so pri zvezi prepričani, da bodo lahko zagotovili ustrezne razmere za reprezentančni obračun.

Slovenska reprezentanca je v Mariboru nazadnje nastopila leta 2018, ko se je v dvorani Lukna pomerila s Poljsko. Februarja se bo tako vrnila v mesto, kjer se je pred 33 leti začela njena domača zgodovina v Davisovem pokalu.