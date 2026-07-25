  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Tamara Zidanšek do velikega uspeha v Palermu

V paru z Rusinjo je po 78 minutah osvojila turnir dvojic v Palermu, čeprav od začetka ni kazalo najbolje.
Tamara Zidanšek je prišla do velikega uspeha. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Tamara Zidanšek je prišla do velikega uspeha. FOTO: Voranc Vogel/Delo
M. Ru., STA
25. 7. 2026 | 21:03
1:19
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v paru z Rusinjo Anastazijo Tihonovo osvojila teniški turnir WTA 125 v Palermu v igri dvojic. V finalu sta po 78 minutah ugnali Američanko Rasheedo McAdoo in Madžarko Adrienn Nagy s 6:4 in 6:4.

image_alt
Tamara Zidanšek v Romuniji že v četrtfinalu

Uvod v dvoboj je kazal na drugačen razplet, saj sta Američanka in Madžarka Povedli z 2:0, a je takoj nato sledilo izenačenje, odločilna pa je bila sedma igra, ko sta Slovenka in Rusinja tekmicama še drugič odvzeli servis. Za zmago sta bila vnovič potrebna dva brejka tudi v drugem nizu, spet pa je bila odločilna sedma igra.

Slovenka in Rusinja sta na turnirju oddali le en niz, na poti do finala pa sta na predzadnji stopnički ugnali tudi drugi nosilki Hrvatico Lucijo Čirić Bagarić in Italijanko Angelico Moratelli.

Sorodni članki

Šport  |  Tenis
Razkritje zvezdnice

Lepotica je priznala: Trpela sem zaradi hudih paničnih napadov

Skoraj desetletje po koncu vrhunske teniške kariere je Ana Ivanović spregovorila o hudih napadih tesnobe, ki jih je doživljala – in skrivala – med tekmami.
23. 7. 2026 | 15:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za ligo prvakov

Prvaki doma začeli smešno, v Albaniji morajo uspešno

Celjani nocoj ob 21. uri začenjajo pot proti nogometni ligi prvakov. Prvi tekmec Egnatia lansko leto doma ni bil kos Olimpiji
Gorazd Nejedly 22. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Linda Noskova

Oče na poti do teniške slave zbiral staro železo

Izjemna zgodba letošnje wimbledonske zmagovalke Linde Noskove, ki nadaljujejo veliko tradicijo čeških teniških podvigov.
Siniša Uroševič 19. 7. 2026 | 15:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Zapor

Za županove prometne prekrške je plačevala občina

Franc Šlihthuber, nekdanji župan Gornjih Petrovcev, zavlačuje odhod na prestajanje kazni.
Andrej Bedek 24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Junak na Touru zaradi neprevidnega gledalca skoraj ostal brez zmage

Richard Carapaz je končno uspel številne pobege na letošnji dirki po Franciji kronati z etapno zmago. Kmalu pa bi se znašel na tleh zaradi gledalca.
24. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
18. etapa

Carapaz prvi na Rogličevem klancu. Pogačar ostaja rumen

Ekvadorec je zmagal po silovitem napadu in v slogu Pogačarja zmagal na Rogličevem klancu.
Miroslav Cvjetičanin 23. 7. 2026 | 14:57
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Premočna čustva

Prvi argentinski skesanec: To ni opravičilo. Moral bi ravnati drugače

Pomočnik argentinskega selektorja Roberto Ayala je prvič javno spregovoril o incidentih po finalu svetovnega prvenstva v nogometu in porazu proti Španiji.
23. 7. 2026 | 17:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obnovljivi viri energije

Slovenski investitorji lažje kot doma vlagajo na Balkanu

Dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in omejitve v omrežju povzročajo težave vlagateljem v obnovljive vire energije.
Nejc Gole 25. 7. 2026 | 17:41
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več

Več iz teme

Tamara ZidanšektenisWTA

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Tenis
Tenis

Tamara Zidanšek do velikega uspeha v Palermu

V paru z Rusinjo je po 78 minutah osvojila turnir dvojic v Palermu, čeprav od začetka ni kazalo najbolje.
25. 7. 2026 | 21:03
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Katastrofalen štart Olimpije, v Fazaneriji boljša tudi Mura

Olimpija in Mura sta na Fazaneriji odprli drugo kolo tekmovanja v prvi slovenski nogometni ligi. Olimpija je še na drugi tekmi ostala brez točk
25. 7. 2026 | 20:33
Preberite več
Novice  |  Okolje
Podnebje

Na Kitajskem pred tajfunom evakuirali več kot 300.000 ljudi

Izredne vremenske razmere so ta mesec že povzročile veliko škodo v južnem in osrednjem delu Kitajske, 39 ljudi je izgubilo življenje.
25. 7. 2026 | 19:20
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Hauptmana skrbi, da bo Pogačar spet dirkal v Parizu

Športni direktor ekipe UAE se bo pete zmage na Touru veselil šele po cilju na Elizejskih poljanah.
S prizorišča:Miha Hočevar 25. 7. 2026 | 19:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Naja Poje Mihelič

Slovenska najstnica okrepila nogometnega velikana

Mlada slovenska reprezentantka je bila doslej članica Sassuola, v italijanski prvi ligi pa je zbrala 10 nastopov.
25. 7. 2026 | 18:41
Preberite več
Novice  |  Okolje
Podnebje

Na Kitajskem pred tajfunom evakuirali več kot 300.000 ljudi

Izredne vremenske razmere so ta mesec že povzročile veliko škodo v južnem in osrednjem delu Kitajske, 39 ljudi je izgubilo življenje.
25. 7. 2026 | 19:20
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Hauptmana skrbi, da bo Pogačar spet dirkal v Parizu

Športni direktor ekipe UAE se bo pete zmage na Touru veselil šele po cilju na Elizejskih poljanah.
S prizorišča:Miha Hočevar 25. 7. 2026 | 19:18
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Naja Poje Mihelič

Slovenska najstnica okrepila nogometnega velikana

Mlada slovenska reprezentantka je bila doslej članica Sassuola, v italijanski prvi ligi pa je zbrala 10 nastopov.
25. 7. 2026 | 18:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo