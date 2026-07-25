Tamara Zidanšek do velikega uspeha v Palermu

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v paru z Rusinjo Anastazijo Tihonovo osvojila teniški turnir WTA 125 v Palermu v igri dvojic. V finalu sta po 78 minutah ugnali Američanko Rasheedo McAdoo in Madžarko Adrienn Nagy s 6:4 in 6:4.

Uvod v dvoboj je kazal na drugačen razplet, saj sta Američanka in Madžarka Povedli z 2:0, a je takoj nato sledilo izenačenje, odločilna pa je bila sedma igra, ko sta Slovenka in Rusinja tekmicama še drugič odvzeli servis. Za zmago sta bila vnovič potrebna dva brejka tudi v drugem nizu, spet pa je bila odločilna sedma igra.

Slovenka in Rusinja sta na turnirju oddali le en niz, na poti do finala pa sta na predzadnji stopnički ugnali tudi drugi nosilki Hrvatico Lucijo Čirić Bagarić in Italijanko Angelico Moratelli.