Tenis v času covid-19

Kako bo izgledala lestvica ATP, ko bomo spet začeli tekmovati?

Zanimivo je, da nas mora doleteti velika katastrofa, da vidimo, kaj je v resnici pomembno, meni Blaž Kavčič. FOTO: Jure Eržen



Za prihodnost tenisa se nam ni treba bati



Verjamem, da bomo po zmagi nad virusom boljši in močnejši

Koronavirus in z njimsta na glavo postavila tudi teniški svet. Poklicni športniki imamo naenkrat preveč časa, česar pri normalnem urniku nismo vajeni. Nič več kovčkov, letalskih poletov, hotelov, treningov… Konec tekmovalnega pritiska, ki ga seveda zelo hitro začneš pogrešati. Pa vseeno, če povem po pravici, sta mi dva tedna takšnega tempa prišla prav. Na poti sem bil kar šest tednov in malo počitka mi je prijalo. Ravno pred dnevi jesporočila igralcem, da so vsi turnirji do 13. julija odpovedani. Trenutno se mi zdi skoraj nemogoče, da bi se lahko na igrišča vrnili tako hitro. Sam sem mnenja, da bo karantena trajala veliko dlje in da se pred septembrom verjetno ne bomo vrnili na igrišča. ATP doslej ni razkril veliko, zato vsi čakamo na nove informacije.Zelo zanimivo bo videti, kako bo izgledala, ko bomo spet začeli tekmovati. Trenutno je zamrznjena. To pomeni, da nihče ne izgublja točk, ki jih je pridobil lani v tem času. Ne predstavljam si, kako bodo rešili težavo, saj se to še nikoli ni zgodilo. Ne vidim popolne rešitve, ki bi ugajala vsem, zato se bo okoli te zadeve dvignilo še veliko prahu. Tudi večji turnirji so sprejeli končne odločitve inne bo. Prav tako so preložili olimpijske igre na leto 2021, odprto prvenstvo Pariza pa na poznejši datum letos. S tem sodvignili temperaturo med igralci, ki za to sploh nismo vedeli. Datumsko naj bi se turnir odvijal en teden po, kjer pa se seveda igra na trdi podlagi. No, do takrat je še zelo daleč in vprašanje je, če bo do tedaj kakšen turnir sploh na sporedu.Kaj v tem času počnemo teniški igralci? Seveda je vse odvisno od posameznika. Nekateri so si vzeli daljši počitek in bodo začeli vaditi nekaj tednov pred začetkom sezone. Drugi vzdržujejo osnovno telesno pripravljenost, da bodo lahko začeli normalno trenirati. Jaz sem bolj tretje sorte. Po zadnji operaciji kolena sem se takoj, ko so bolečine ponehale, vrnil v tekmovalni ritem. Nisem imel veliko časa za dobro telesno pripravo in to se mi je zelo poznalo v zadnjih mesecih. Zdaj je čas, da lahko veliko naredim na tem področju, in že v prvih mesecih tekmovalnega obdobja se bo videlo, kdo je bil marljiv za zaprtimi vrati. Dve stvari sta zelo pomembni pri izboljšanju telesne pripravljenosti, ki gresta igralcem v teh težkih časih malo bolj na roke. Ena je čas, ki med normalnonimamo. Druga stvar je tenis, ki je pomembnejši del, na račun katerega kondicijska vadba velikokrat trpi, saj jo moramo v določenih delih sezone zelo prilagoditi zaradi natrpanega urnika tekmovanj in potovanj.Prvič v karieri sem v stanju, ko lahko na dan opravim dva kondicijska treninga in me ne skrbi, kako bom naslednji dan vadil tenis. Po eni strani se kar veselim teh. Na svoji poti sem imel kar nekaj odličnih kondicijskih trenerjev, od katerih sem se ogromno naučil. V tem času mi to še kako pride prav. Tudi sebe in svoje telo poznam veliko bolje in res verjamem, da se lahko dobro pripravim. Za teniške treninge pa bo že prišel čas.Mislim, da se nam za tenis ni potrebno bati. Tenis bo eden od prvih športov, ki ga bomo lahko začeli igrati kmalu po karanteni. Velika prednost je, da ga lahko igramo na prostem in da sta na kar velikem prostoru samo dva igralca, ki med seboj nimata kontakta. V zadnjem tednu je prišla na dan novica, da je Brazilecprvi okuženi teniški igralec. Na srečo se počuti dobro in upošteva vsa navodila zdravnikov. Za zdaj ni drugih okužb v teniškem krogu.Življenje se je za teniške igralce močno spremenilo tudi zunaj igrišč. Še pred nekaj tedni sem se jezil zaradi dvoboja, ki sem ga izgubil, ali »pomembne« žoge, ki sem jo zgrešil. Težave sem imel, ker nisem vedel, na katere turnirje naj se prijavim. Ali če bom sploh imel dovolj točk ATP, da bom lahko na njih zaigral. Čez noč so vse te skrbi postale brez pomena. Naenkrat je pomembno samo še zdravje, moje in mojih bližnjih. Vse drugo je nepomembno. Zanimivo je, da nas, da vidimo, kaj je v resnici pomembno.Verjamem, da nas bo to streznilo in da bomoboljši in močnejši. Pa še to. Spoštujte navodila naših pogumnih zdravnikov, ki so se odrekli stikom s svojimi bližnjimi, da se borijo za naša življenja. Zato vse pozivam: ostanite doma, saj lahko s tem rešite marsikatero življenje.