Slovenska ženska teniška reprezentanca je že prvi dan naredila velik korak k zmagi v dvoboju pokala Billie Jean King proti Indoneziji. V Beli dvorani ob Velenjskem jezeru sta suvereno zmagali tako Dalila Jakupović kot Tamara Zidanšek.

Slovenija v soboto potrebuje le eno točko iz preostalih treh partij za uvrstitev v kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK 2027 oziroma med 15 najboljših reprezentanc na svetu. Uvodna sobotna igra dvojic se bo začela ob 11. uri, Slovenijo pa bosta zastopali Andreja Klepač in Nika Radišić.

Po tej sta predvideni še dve igri posameznic oziroma ena, če bo zmagovalec znan že po treh dvobojih. Zmagovalke dvoboja bodo aprila prihodnje leto igrale za mesto na finalnem turnirju osmerice, ki bo septembra 2027 v Shenzhenu na Kitajskem, poraženke pa bodo nazadovale v regionalno tekmovanje.

Slovenija je v zadnjih štirih sezonah trikrat igrala kvalifikacije za zaključni turnir BJK. Uspešno jih je preskočila le v Kopru proti Romuniji leta 2023, ko je nato na F8 v Sevilli izgubila v polfinalu. Slovenke so v Velenju velike favoritinje za zmago, saj je Indonezija prišla v Šaleško dolino brez svoje najboljše igralke, Janice Tjen, 60. s svetovne lestvice med posameznicami in 43. v dvojicah. Danes je Dalila Jakupović premagala Mischko Sinclaire Goenadi s 6:0, 6:4, Tamara Zidanšek pa Lulwo Naswardhani s 6:1 in 6:0.

Alcaraz prav tako zanesljiv

Španski teniški as Carlos Alcaraz je dobil tudi tretjo tekmo skupinskega dela na zaključnem turnirju najboljše osmerice ATP v Torinu. Dvoboj proti Italijanu Flaviu Cobolliju, ki je bil zgolj formalnost, je dobil s 6:4, 6:1 po dobri uri igre.

Alcaraz si je že po dveh krogih zagotovil prvo mesto v skupini Ivana Lendla in se bo po četrtkovih izidih v skupini Johna McEnroeja v sobotnem polfinalu pomeril proti Američanu Benu Sheltonu.

Danes je kljub težavam s stegensko mišico na tem turnirju za slavje proti finalistu letošnjega Rolanda Garrosa potreboval vsega 65 minut in prihranil nekaj moči za sobotni obračun na turnirju, ki ga doslej v karieri še ni dobil. Lani je v finalu izgubil proti tokrat odsotnemu Italijanu Janniku Sinnerju. Proti Sheltonu je Španec doslej odigral pet dvobojev in štiri dobil. Tudi nazadnje na mastersu v Parizu pred slabima dvema tednoma, ko je Američana v finalu ugnal s 7:6, 7:5.