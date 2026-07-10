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Tenis

Zverev prvi finalist Wimbledona, zdaj čaka na finale pred finalom

Nemec, ki je zmagal turnir v Parizu, je na dobri poti tudi na sveti travi. A čaka ga zelo zahteven finale, tekmeca bo dobil kmalu.
Junak Rolland Garrosa ima visoke cilje tudi v Wimbledonu. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Galerija
Junak Rolland Garrosa ima visoke cilje tudi v Wimbledonu. FOTO: Adrian Dennis/AFP
M. Ru., STA
10. 7. 2026 | 17:18
2:47
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Nemški teniški igralec Alexander Zverev je prvi finalist Wimbledona. V polfinalu je s 7:6 (0), 6:2, 6:4 ugnal Britanca Arthurja Feryja, ki je v glavnem delu nastopil s posebnim povabilom organizatorja. Zverev se bo v nedeljo za drugo zaporedno zmago na grand slamih pomeril bodisi proti Italijanu Janniku Sinnerju bodisi Srbu Novaku Đokoviću.

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Posebna čast za našega teniškega dragulja

Devetindvajsetletni Hamburžan nadaljuje odlične predstave v sezoni 2026. Po polfinalu na OP Avstralije in premierni zmagi na grand slamih na igriščih Rolanda Garrosa, se je prvič v karieri prebil v finale Wimbledona. Pred tem Nemec nikoli ni posegel višje od osmine finala, v desetem nastopu na sveti travi pa je storil še nekaj korakov dlje in si zagotovil tudi drugo mesto na računalniški lestvici, na kateri bo prehitel odsotnega Španca Carlosa Alcaraza.

Triindvajsetletni Britanec se je po živčnem začetku vendarle dobro kosal z Nemcem. Po hitri prednosti Zvereva je z brejkom vzpostavil ravnotežje, nato pa v podaljšani igri ni imel nobenih možnosti proti drugemu nosilcu. Osvojil ni niti točke.

V nadaljevanju je Zverev še dvignil ritem, medtem ko je Britancu na največjem odru pred polnimi tribunami osrednjega igrišča vendarle zmanjkovalo moči. Z dvojnim odvzemom servisa je Nemec drugi niz hitro končal s 6:2, v tretjem pa je z odločilnim brejkom v tretji igri nato dvoboj prepričljivo končal po dveh urah in 14 minutah. Zverev je postal šele 13. igralec v odprti eri tenisa (od 1968), ki se je uvrstil v finale vseh štirih turnirjev za grand slam. V finalu OP Avstralije je igral leta 2025, ob letošnji zmagi ima iz Pariza še finale leta 2024, na OP ZDA pa je v finalu izgubil leta 2020.

V finalu ga čaka zahtevna naloga, saj se bo pomeril z zmagovalcem obračuna med Sinnerjem in Đokovićem. Srb se poteguje za 11. finale na sveti travi in osmi naslov, v zbirki pa ima kar 24 lovorik na turnirjih velike četverice. Sinner medtem po razočaranju na Rolandu Garrosu brani lansko zmago v Wimbledonu, skupno pa lovi peti grand slam v karieri.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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