Nekdanji prvi igralec sveta in osemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam Jimmy Connors je razkril, da ima raka na ušesu. Štiriinsedemdesetletni Američan je o bolezni spregovoril v podkastu Advantage Connors, ki ga ustvarja skupaj s sinom Brettom. Ob tem je opozoril tudi na pomen zaščite pred soncem, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Connors je v podkastu pokazal povito levo uho in povedal, da je od operacije minilo šest tednov. Uho mu še vedno rekonstruirajo, končni rezultat pa bo pokazal, ko bo poseg končan.

»Vse je v redu in gre v pravo smer. Prihodnji teden me čaka še ena operacija,« je povedal. Ob tem je večkrat poudaril pomen zaščite pred soncem. »Uporabljajte zaščitno kremo,« je svetoval poslušalcem. Pojasnil je, da v času njegove mladosti in športne kariere zaščiti pred soncem niso posvečali veliko pozornosti. Bejzbolske kape so njegova ušesa pogosto še bolj izpostavljale sončnim žarkom.

»Pazite nase. Mi tega nismo počeli, vi pa imate danes vse možnosti,« je opozoril Connors.

Američan je v karieri, ki je trajala od leta 1970 do 1996, osvojil osem naslovov na turnirjih za grand slam. Enkrat je zmagal na odprtem prvenstvu Avstralije, dvakrat v Wimbledonu in petkrat na odprtem prvenstvu ZDA. Na vrhu svetovne lestvice je preživel 268 tednov. Connors je s 109 turnirskimi naslovi rekorder v odprti eri moškega tenisa. Za njim sta Švicar Roger Federer s 103 naslovi in Srb Novak Đoković s 102.