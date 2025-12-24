Teniška šampionka in filmski igralec utrdila zvezo s še drugo poroko

Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Venus Williams se je poročila z igralcem Andreo Pretijem, poroka pa je potekala kar pet dni v Palm Beachu na Floridi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Petinštiridesetletna Williams, ki je osvojila sedem grand slamov in je sestra druge legendarne teniške igralke Serene Williams, je povedala, da je svojega zdajšnjega moža spoznala na reviji Gucci med milanskim tednom mode.

Za revijo Vogue je povedala: »Po najinih zmenkih v Londonu sem preprosto vedela, da se bom poročila z njim. Ljudje vedno pravijo, da preprosto vedo, in jaz sem preprosto vedela.«

Par se je zaročil 31. januarja 2025 v Toskani, njuna prva poroka pa je bila 18. septembra v Ischii v Italiji.

Williamsova je dodala: »Sanjala sva, da bi se poročila v Italiji. Vendar nisva imela dovolj časa za urejanje papirjev, ker sem tujka, lahko traja približno osem mesecev. Zato sva se odločila za drugo lokacijo.«

Preti je igralec in producent, ki se je rodil na Danskem in tam preživel večino otroštva, preden se je preselil v Italijo.