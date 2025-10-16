Teniška zvezdnica razkrila grozljiva sporočila: Prostitutka in poziv k posilstvu

Švicarska teniška zvezdnica Belinda Bencic je razkrila vrsto obscenih in žaljivih sporočil, ki jih je prejela na družbenih omrežjih. »Običajno tega ne kažem, a danes sem v takšnem razpoloženju. To je le nekaj primerov od mnogih,« je zapisala 28-letna igralka iz Flawila (kanton St. Gallen), ki na svetovni lestvici tačas zaseda 14. mesto,

Na svojem profilu družbenega omrežja Instagram je objavila tri posnetke zaslona z žaljivimi komentarji – skupaj s povezavami do profilov oseb, ki so jih napisale. V enem od najbolj šokantnih sporočil, ki jih je Belinda delila s svojimi več kot 430.000 sledilci, anonimni uporabnik poziva celo k posilstvu, označil pa jo je za »umazano prasico«. Nekdo drug jo je žalil s spolno obarvanimi komentarji: »Ne znaš držati teniškega loparja. Bolje bi bilo, da držiš penise – s tem imaš gotovo veliko izkušenj kot prostitutka.«

Na tretji komentar, v katerem jo uporabnik označil za poraženko, je Benciceva odgovorila s črnim humorjem: »To je najlepše sporočilo, ki sem ga danes prejela.« Ob tem se je igralka sarkastično zahvalila in pripomnila, da ima avtorica komentarja vsega 37 sledilcev, kar je pospremila z ironijo o njenem profilu vplivnice.

Belinda Bencic na svetovni lestvici tačas zaseda 14. mesto. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Sovraštvo kot vsakdanjik športnic

V zadnjih letih najboljša švicarska igralka je že večkrat opozorila, da so tovrstni napadi na spletu postali del vsakdana profesionalnih športnic. Kot je poročal časnik Blick, je podobne objave delila že pred petimi leti.

Ko je avgusta lani francoska teniška igralka Caroline Garcia objavila sovražne komentarje, ki jih je prejela po porazih, je Belinda na instagramu zapisala: »To je naša realnost, vsak dan.« Kljub številnim žaljivkam je Benciceva svojo objavo zaključila z bolj pozitivnim tonom: »Seveda prejemam tudi ogromno sporočil podpore. Ne pozabimo na to – še posebej v takšnih trenutkih. Hvala vsem. Vi me ženete naprej,« je zapisala.

Žaljiva sporočila in grožnje, ki jih športnice prejemajo na spletu, postajajo vse pogostejši pojav, o katerem so v zadnjih letih javno spregovorile številne tekmovalke. Primer Belinde Bencic je le zadnji opomnik, kako tanko je v digitalni dobi prepletena meja med športnim navijaštvom in spletno sovražnostjo.