Združenje teniških profesionalcev ATP je predstavilo novo fazo strateškega načrta OneVision, po katerem naj bi skupna finančna sredstva za igralce od leta 2028 presegla 320 milijonov evrov na leto, je poročala tiskovna agencija Adnkronos.

Pri ATP so ob tem potrdili tudi ustanovitev družbe ATP Ventures, v kateri bodo prvič združili medijske, podatkovne in osrednje sponzorske pravice moške teniške turneje. ATP bo od leta 2028 za igralce namenjal več kot 91 milijonov evrov neposrednih sredstev. V to vsoto so vključeni 45,5 milijonski evrski bonusni sklad ATP, 22,8 milijona evrov za letne nagrade glede na uvrstitev na lestvici ter 23,7 milijona evrov za pokojninski program igralcev. Skupaj z denarnimi nagradami na posameznih turnirjih in deležem igralcev pri dobičku turnirjev naj bi skupna sredstva presegla 320 milijona evrov. Če bodo prišteli še nagradne sklade štirih turnirjev za grand slam, naj bi skupni znesek presegel 455 milijonov evrov.

Prvih sto z najmanj milijonom evrov zaslužka

Po ocenah ATP bo od leta 2028 sto najbolje plačanih igralcev na turneji letno zaslužilo najmanj milijon evrov, kar je 39 odstotkov več kot leta 2025. Najboljših 175 naj bi zaslužilo najmanj 410.000 evrov, kar pomeni 47-odstotno povečanje, najboljših 250 pa najmanj 228.000 evrov oziroma 67 odstotkov več kot leta 2025.

Bonusni sklad ATP se bo povečal s sedanjih 19,6 milijona evrov na 45,5 milijona evrov. Do izplačil bodo upravičeni igralci, ki bodo pred posameznim obveznim turnirjem serije masters 1000 uvrščeni med najboljših 30 na lestvici ATP.

Prvi igralec sveta bo lahko za vsak tak turnir prejel do 1,82 milijona evrov. ATP bo obenem odpravil sedanji pogoj, po katerem so morali igralci nastopiti na najmanj petih obveznih turnirjih masters 1000, da so bili upravičeni do bonusov. Po novem bodo lahko nagrado prejeli že za prvi tak turnir, na katerem bodo nastopili. Dodatnih 22,8 milijona evrov bo namenjenih letnim nagradam za igralce, ki bodo ob koncu sezone med najboljšimi 250 na lestvici ATP in bodo izpolnjevali pogoj glede števila nastopov.

Sredstva naj bi jim pomagala kriti stroške tekmovanj. Od leta 2028 bo ATP za pokojninski program igralcev namenjal še 23,7 milijona evrov na leto. Pomemben del nove faze načrta OneVision je tudi ustanovitev družbe ATP Ventures, ki bo združila medijske in podatkovne pravice ter osrednje sponzorske pravice turneje. S tem želi ATP poenotiti trženje komercialnih pravic in povečati prihodke. Družba naj bi začela delovati v začetku leta 2028.