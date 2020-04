Teniški starčki so navdušili

Ljubljana

- Ni kaj, Združenju teniških profesionalcev (ATP) se je v obdobju »športnega mrka«, ko je treba na družbenih omrežjih tekmovalno praznino zapolniti tudi s simpatičnimi domislicami, posrečila ena najboljših ali vsaj najbolj zabavnih. Poigrala se je s teniškimi zvezdniki in jih postarala za desetletje ali dve. Izgledi nekaterih igralcev starejših za desetleje ali dve se prav veliko ne razlikujejo od sedanjosti.Tudi med postaranimi »žrtvami« je požela vrsto pozitivnih in šaljivih odzivov. »Pravzaprav je to čudovito,« je čivknil hrvaški orjak, ki je sicer tudi sam sebi najbolj podoben. Pri 41 letih 211 cm visokega igralca s stalnim prebivališčem na Floridi računalnik ni bistveno postaral, s čimer so se strinjali tako rekoč vsi teniški navdušenci in igralci.Navdušena je bila tudi, mati bivše št. 1. Andyja, ki je ne glede na sinov videz ostarelega škotskega plemiča zapisala »brilijantno«.