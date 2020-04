Težko bo prirediti prve turnirje pred septembrom

Tenis le v evropskih 13 državah

David Haggerty meni, da bo čakanje na vrnitev na igrišča trajalo še lep čas. FOTO: Reuters

Za tenis ga ni strah

Teniška zveza Slovenija je v sklopu projekta Ostani doma in bodi teniško aktiven prek video povezave gostila predsednika Mednarodne teniške zveze ITF. Njegovo mnenje je, da se teniški turnirji pred septembrom verjetno ne bodo začeli.David Haggerty, ki je predsednik ITF od leta 2015, je o vrnitvi teniških igralcev in igralk na mednarodne turnirje dejal: »Težko je predvidevati. Trenutni datum za vrnitev je sredi julija. A glede na to, da smo mednarodni šport in da veliko potujemo, mislim, da bo čakanje daljše, kot smo predvidevali. Najverjetnejši termin za vrnitev se mi zdi nekje septembra.«»Odvisni smo od vlad posamičnih držav, saj bodo one odpirale meje in določale ukrepe. Razlike med državami so velike, nekje se že milijo ukrepi, tako kot pri vas v Sloveniji, drugod, kot na primer v Afriki, pa virus sploh še ni dosegel vrhunca,« je poudaril Haggerty.Po podatkih ITF je na današnji dan mogoče igrati tenis le v trinajstih evropskih državah. Poleg Slovenije to dopuščajo Madžarska, Češka, Slovaška, Estonija, Latvija, Litva, Belorusija, Švedska, Norveška, Danska, Finska in IzraeluHaggerty je spregovoril tudi o drugih teniških temah. Potrdil je, da ITF v sodelovanju z združenjema ATP in WTA pripravlja paket pomoči za igralce, ki so na lestvicah uvrščeni pod 150. mestom: »Na tem zdaj pospešeno delamo. Nekje v tednu dni bo sledila prva objava o tem projektu. Ob tem pa ima ITF odgovornost tudi do nacionalnih zvez. Želimo jim pomagati. Tudi trenerjem. Za njih smo odprli stran za brezplačno izobraževanje. Pomagati želimo tudi staršem in igralcem.«Hkrati je pohvalil delo nacionalnih zvez, ob tem tudi Slovenije, in izrazil zadovoljstvo nad novima sistemoma tekmovanja v Davisovem pokalu in pokalu . Kot meni, se tenisu obeta svetla prihodnost tudi potem, ko bodo kariero končaliali»Imamo mlade in atraktivne igralce, ki bodo zavzeli njihova mesta. Podobno je tudi pri dekletih. Za tenis me ni strah, saj je to šport, ki je razširjen po vsem svetu. Samo poglejte na primer olimpijske igre. Tenis je tam med najbolj obiskanimi športi, igralci pa so priljubljeni na vseh celinah,« je dodal 62-letni Američan.