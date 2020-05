Thiem obljublja teniški spektakel

Kitzbühel - Že nekaj časa ni dvoma o tem, kako ljubitelji tenisa po vsem svetu pogrešajo velike predstave: Wimbledon je že odpovedan, dejansko sta vprašljivi usodi odprtega prvenstva ZDA in na jesenske dni preloženega Roland Garrosa, koronavirus je odgnal kopico uglednih pomladnih turnirjev po Evropi. Teniški junak iz naše severne soseščine Dominic Thiem, zdaj številka 3 lestvice ATP, pa bo skupaj z očetom Wolfgangom poskusil vsaj delno poleti zakrpati vrzel, zato bosta v Kitzbühlu priredila spektakularni turnir od 7. do 11. julija.



Gre sicer za tradicionalno prizorišče na Tirolskem največjega teniškega dogodka v Avstriji, podobno slovi pozimi po osrednjem smučarskem spektaklu, tokrat pa bo po zadnjih napovedih udeležba še uglednejša kot ponavadi, čemur bo botroval tudi nagradni sklad milijona evrov.



Zaenkrat bo seveda udarni zvezdnik Thiem, svoj prihod je že napovedal Francoz Gaël Monfils, devetouvrščeni igralec svetovne teniške lestvice, kot so zapisali na spletni strani dnevnika Kleine Zeitung, pa so iz pisarne prirediteljev sporočili: »Skupaj z Wolfgangom in Dominicom vabimo še sedem teniških igralcev najvišje ravni za en teden v Kitzbühel. Poleg izjemnega tekmovalnega naboja jim pri nas ponujamo še preživljanje prostega časa z družinami.«



Zmagovalcu bo pripadlo 100.000 evrov, število gledalcev bo seveda močno omejeno. Vsekakor pa bo Avstrija v teh julijskih dneh v središču športne pozornosti, saj se bodo dva dni pred kitzbühlskim začetkom najboljši vozniki formule 1 pomerili na uvodni tekmi sezone v Spielbergu.