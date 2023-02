Thiem se je popravil: Trije bi morali biti GOAT

Leta 2002 tretji igralec na lestvici ATP Dominic Thiem se je hitro ugriznil v jezik, potem ko je izjavil, da bo najboljši igralec vseh časov (GOAT) tisti, ki bo zbral največ naslovov za grand slam.

S tem je namreč ujezil armado navijačev Rogerja Federerja, ki je kariero končal pri 20 največjih lovorikah, medtem ko jih imata Novak Đoković in Rafael Nadal že po 22.

Avstrijec, ki se vrača po dolgotrajni poškodbi, se je diplomatsko popravil in dejal, da ne bo enega in edinega. »Bilo bi nespoštljivo, če bi izbrali samo enega. Imam zelo dobre odnose s Federerjem, Đokovićem in Nadalom in jih enako občudujem,« je za argentinski časnik Ole povedal zmagovalec OP ZDA 2020 ter finalist OP Avstralije (2020) in OP Francije (2018, 2019) in dodal: »Nima smisla govoriti o tem, kdo je najboljši. Vsi trije so dosegli nekaj, kar nikomur več ne bo. Vsi trije bi si zaslužili naziv GOAT, ker je vsak nekaj posebnega.«

Novak Đoković in Dominic Thiem. FOTO: Glyn Kirk/AFP

Naslednji veliki slam bo junija na Roland-Garrosu, kjer bo »peščeni kralj« Nadal želel osvojiti že 15. naslov, Đoković pa bo hotel ohraniti možnosti za zgodovinski koledarski slam, ki mu je leta 2021 spodletel v New Yorku.

Thiem je sicer pred tem za Eurosport izjavil: »Menim, da bi število grand slamov moralo določiti najboljšega. Obstajajo štirje najbolj pomembni turnirji, vsi ostali so manj vredni. Slami štejejo, zato bi GOAT moral biti tisti, ki jih bo zbral največ.«