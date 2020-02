Tragične novice so dale Đokoviću dodatno energijo

Melbourne

Srb Novak Đoković je osmič osvojil odprto prvenstvo Avstralije.



Proti Avstrijcu Dominicu Thiemu je zaostajal že z 1:2 v nizih.



Ženski finale teniškega turnirja je pripadel 21-letni Sofii Kenin.

- Sedemnajsti veliki slam, osmi v Avstraliji. Kot že velikokrat doslej se jepobral iz težkega položaja, po zaostanku z 1:2 v nizih znova dokazal, da je rojeni zmagovalec, in v petih nizih v finalu premagal. »Melbourne je moje najljubše mesto, Rod Laver Arena moj najljubši štadion, ponosen sem, da znova v rokah držim to trofejo,« je po štirih urah in zmagi s 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 in 6:4 povedal Nole in ob tem potolažil mlajšega Avstrijca, da bo gotovo osvojil več kot en veliki turnir.Thiem je tretjič igral v finalu in še tretjič izgubil, dvakrat na Roland Garrosu proti peščenemu kralju Rafaelu Nadalu. Na poti do finala je premagal številko 1, toda tam ga je čakal avstralski princ Đoković, ki je dobil 17 nizov zapored, preden je pokazal ranljivost in dva oddal Thiemu, ki se mu je že nasmihala največja zmaga v karieri, vendar ni prenesel pritiska in se je moral sprijazniti z drugim mestom in gromkim aplavzom občinstva.»Novak ter Roger Federer in Rafa Nadal so tenis dvignili na povsem novo raven, vesel sem, da lahko tekmujem v tem razburljivem obdobju za naš šport. Danes mi je malce zmanjkalo, ampak upam, da bom kmalu dobil priložnost za maščevanje,« se bo iz poraza skušal čim več naučiti 26-letni Thiem, ki je pred tem dobil štiri od petih dvobojev proti Đokoviću, tudi lanski polfinale OP Francije.Turnir je minil v senci in dimu bližnjih požarov, ki so postali naravna katastrofa. »V življenju so pomembnejše stvari od tenisa. Ta čudovita dežela preživlja težke čase. OP Avstralije je bila odlična priložnost za odvrnitev pozornosti, upam pa, da bodo prizadeti ljudje in živali hitro okrevali ter da se takšna katastrofa nikoli ne ponovi,« je podporo Avstralcem izrazil Thiem, ki je na poti do finala odigral pet nizov več kot šest let starejši Srb.Slednji je moral pokazati vse svoje znanje in izkušnje, da je uprizoril zasuk. »Vsa čast Dominicu. Tokrat mu sreča ni bila naklonjena. Lahko bi zmagal, ampak saj ima še dovolj časa. Prepričan sem, da bo osvojil tudi veliki slam. Več kot enega,« je povedal Đoković, ki se je s 17 naslovom na tri približal Federerju in na dva Nadalu.Finalista sta imela enako število nevsiljenih napak (57) in oba sta imela po pet breakov, ključni je bil Đokovićev za vodstvo s 3:1 v petem nizu, po kateremu za Avstrijca ni bilo več vrnitve. Tudi Nole je izrazil sočutje do žrtev požarov in podporo gasilcem, ob tem pa je omenil tudi žalost zaradi tragične smrti enega od svojih vzornikov»Leto 2020 se je začelo z nekaterimi slabimi novicami, konflikti, ljudje umirajo. Kobe mi je bil blizu in nekakšen mentor. Vse te stvari nas morajo spomniti, da držimo skupaj bolj kot kdaj koli. Da smo blizu družinam in vsem, ki jih imamo radi. Smo športniki in tekmujemo med seboj, vendar obstajajo bolj pomembne stvari,« se širše slike zaveda Đoković, ki je v Melbournu prvič zmagal leta 2008, ko mu je bilo 20 let, potem pa še v letih 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 in 2020.​Če moški turnir ni prinesel novega imena na seznamu zmagovalcev enega od štirih največjih turnirjev, pa je bilo drugače v ženski konkurenci, v kateri je bila Američankapresenetljiva zmagovalka, potem ko je s 4:6, 6:2 in 6:2 premagala dvakratno zmagovalko turnirjev za veliki slam, ŠpankoV Moskvi pred 21 leti rojena Keninova je sploh prvič igrala v četrtfinalu, v Melbournu pa je 21-letna igralka preskočila še dve oviri za največji uspeh v kratki karieri. »To je moj prvi govor. Uradno so se moje sanje izpolnile. Zelo sem hvaležna, da lahko stojim na tem odru. Če imate sanje, naredite zanje vse in uresničile se bodo,« je občinstvo očarala Keninova, ki si je za vzornika izbrala Andyja Roddicka. Ta ima samo en veliki slam (OP ZDA 2003), njej se obeta precej bolj uspešna kariera.