Trije teniški velikani pomagajo manj uspešnim in slabše plačanim igralcem

Ljubljana - Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal, velikani svetovnega tenisa, so na igriščih seveda med seboj veliki tekmeci v boju za najbolj prestižne lovorike. A vedno znova ohranjajo vzajemno spoštovanje, v javnih nastopih ponujajo tehtno premišljene besede, ponavadi navdušujejo tudi tiste, ki stavijo na retoriko in smiselne stavčne povezave.



Zdaj pa so kar vsi trije skupaj razveselili športno in tudi širšo javnost, ko so se odločili za pomoč igralcem iz spodnjega dela svetovne teniške lestvice. Ustanovili so namreč sklad pomoči za vse tiste, ki na teniški sceni ne sodijo v družbo igralcev z lepimi zaslužki, gre za skupino med 250. in 700. mestom svetovne lestvice. Pobudnik je bil Đoković, sicer predsednik sveta igralcev ATP, o tem se je pred končnim sklepom temeljito pogovoril z omenjenima Švicarjem in Špancem. Obenem so se že vsi trije v zadnjih tednih odrezali na področju dobrodelnih vložkov v boju s koronavirusom. Želja te trojice je v skladu zbrati 4 milijone dolarjev, posameznik s slabšim denarnim stanjem bi tako lahko prejel okrog 10.000 $. Pri francoskem športnem dnevniku L'Equipe so tako tudi objavili Đokovićevo izjavo, češ da se najboljši igralci dobro zavedajo težavnosti sedanjega stanja in pomisleka slabše rangiranih na lestvici ATP, da bi se poslovili od tekmovalnega športa.