FOTO:Okuženi Đoković: »Želeli smo samo pomagati ljudem«

Beograd

Novak Đoković in žena Jelena sta si skupaj ogledala finale turnirja v Beogradu. FOTO: Reuters

Okužena tudi žena

Teniški zvezdniki se v Beogradu niso ozirali na zdravstvena priporočila. FOTO: Reuters

Dobri nameni

»Vse, kar smo storili v preteklem mesecu dni, smo delali iz srca in dobrih namenov. Naš turnir je bil dobrodelnega značaja, da pomagamo teniškim igralcem iz regije, da jim omogočimo ustvariti prihodke, s čimer bi lažje prebrodili krizo. Turnir smo organizirali v času, ko je virus oslabel, in verjeli, da razmere dovoljujejo njegovo izvedbo. Želeli smo poslati sporočila solidarnosti, spoštovanja in ferpleja. Cilj je bil pomagati dobrodelnim fundaciijam in tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. Vesel sem, ker se je veliko ljudi pridružilo tej iniciativi. Žal mi je za vsak primer okužbe. Spremljam izjave zdravnikov in upam, da se število okužb ne bo povečalo,« je povedal Novak Đoković.

Neupoštevanje protokolov

Sports Illustrated navaja, da igralci zahtevajo odstop Đokovića z mesta predsednika združenja igralcev ATP. Kot piše SI, je Đokovićeva odstopna izjava na mizi, zahteva jo več članov združenja igralcev ATP, ker se Đoković kot organizator jadranske turneje ni obnašal odgovorno v vlogi, ki zahteva še toliko večjo odgovornost. STA

Goran Ivanišević je gledalcem v Zadru sporočil, da se finale ne bo igral zaradi okužbe pri Grigorju Dimitrovu. FOTO: Reuters

- Številka 1 svetovnega tenisa in organizator serije turnirjev Adria Tourje okužen z virusom sars-cov-2. To je že peti pozitivni primer med udeleženci drugega turnirja v Zadru, ki je bil v nedeljo predčasno končan.Najprej je novico, da je bil test pozitiven, v nedeljo sporočil Bolgar, nadaljnji testi so pokazali, da so bili okuženi tudi hrvaški igralec, fizioterapevt Dimitrovain, Đokovićev kondicijski trener. Đoković v Zadru ni hotel dati brisa, ampak je raje odpotoval na testiranje v Beograd.​Tam je Nole z družino opravil teste, ki so danes razkrili pravzaprav pričakovano vest, da je pozitiven. Poleg Đokovića je pozitivna tudi njegova žena, medtem ko sta njuna dva otroka negativna. Novak in Jelena sicer naj ne bi imela simptomov bolezni covid-19. »Takoj po prihodu v Beograd smo šli na testiranje. Moj in Jelenin rezultat je pozitiven. Otroka sta negativna,« je javnosti sporočil Đoković, na katerega so se vsule kritike zaradi organizacije turnirjev v regiji, ki jo je novi koronavirus močno prizadel.Povedal je, da bo zdaj 14 dni preživel v karanteni in se čez pet dni znova testiral.Srbski teniški igralecse je okužil že med prvim turnirjem v seriji. Ta naj bi se nadaljevala v Sarajevu in Banjaluki, vendar je zdaj odpovedana. Ponujenemu turnirju v Portorožu (namesto odpadlega v Črni gori) se je Teniška zveza Slovenije odpovedala zaradi omejitve števila gledalcev na največ 500.Tako v Beogradu kot Zadru so bile tribune polne, higienski standardi na zelo nizki ravni, o distanci ne duha ne sluha, nihče ni nosil maske ali se razkuževal. Igralci pa so se objemali, rokovali in se fotografirali z obiskovalci. Udeleženci turnirja so v Beogradu igrali mali nogomet, v Zadru pa revijalno košarkarsko tekmo.V Beogradu so po spletu zakrožili posnetki iz beograjskega nočnega kluba , v katerem so si prejšnji teden med drugimi dali duška Đoković, Avstrijec, Nemecin omenjeni Dimitrov.V srbskem glavnem mestu si je v tistem času nogometni derbi med Crveno zvezdo in Partizanom ogledalo več kot 20.000 ljudi, nekaj tudi iz Slovenije, pet nogometašev Crvene zvezde je bilo pozitivnih na okužbo. V Zadru so se z Đokovićem rokovali mnogi politiki, tudi hrvaški premier, vendar naj ne bi bil okužen. Hrvaška vlada je sicer sporočila, da med Đokovićem in Plenkovićem ni bili telesnega stika in da zato premierju ni treba v izolacijo, vendar slike razkrivajo drugače.