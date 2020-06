Tudi Goran Ivanišević je okužen

Nekdanji odlični hrvaški teniški igralec Goran Ivanišević je danes potrdil, da je okužen z novim koronavirusom. Ivanišević je bil med drugim direktor teniškega turnirja v Zadru v sklopu Adria toura, ki so ga morali prejšnji konec tedna prekiniti zaradi okužbe več igralcev. Med njimi je bil tudi prvi lopar sveta Novak Đoković.



Ivanišević je sporočil, da je tretji test, ki ga je opravil v zadnjih desetih dneh, pokazal, da je pozitiven na covid-19. »Počutim se dobro in nimam nobenih simptomov. Želim obvestiti vse, s katerimi sem bil v kontaktu, da sem covid-pozitiven in da naj sprožijo vse potrebne korake, da bo zaščitili sebe in svoje bližnje,« je zapisal zmagovalec Wimbledona leta 2001. Kot je dodal, bo še naprej ostal v samoizolaciji. Vsem okuženim pa je zaželel čimprejšnje okrevanje.



Jadranska teniška turneja Adria tour se je zaradi neupoštevanja higienskih protokolov in malomarnosti izkazala za žarišče okužb z novim koronavirusom. Plaz je sprožil Bolgar Grigor Dimitrov, ki sta mu sledila še dva trenerja, a tudi Đoković in hrvaški igralec Borna Ćorić. V Zadru so danes objavili, da je okužen tudi eden voznikov kombijev, ki so prevažali igralce med turnirjem.