Tudi Luksemburžani nevarni

Slovenska moška teniška reprezentanca bo septembra v svetovni skupini II Davisovega pokala gostila Luksemburg, je določil žreb Mednarodne teniške zveze (ITF). Slovenija, ki je minuli konec tedna izgubila dvoboj kvalifikacij s Turčijo za prvo svetovno skupino, je bila na žrebu osmi nosilec. Edini dosedanji dvoboj z Luksemburgom je igrala v gosteh, in sicer leta 2002 ter izgubila.

Luksemburg, 65. reprezentanca na lestvici ITF, je medtem gostil Južnoafriško republiko in zmagal s 4:1. Igrala sta Alex Knaff, 595. na lestvici ATP, in Chris Rodesch (728.). Slovenija (48. na lestvici ITF) je v Istanbulu izgubila v postavi Bor Artnak (672.), Sebastian Dominko (939.), Blaž Rola (1122.), Jan Kupčič (1414.) in mladinec Matic Križnik.

Zmagovalec bo leta 2024 igral v kvalifikacijah za svetovno skupino I, poraženca za čaka dvoboj za obstanek v drugi skupini Davisovega pokala. Termin septembrskega dvoboja z Luksemburgom je 15. in 16. september ali 16. in 17. september 2023.