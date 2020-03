Tudi Roland Garros bo moral počakati na jesen

Pariz – Prireditelji teniškega turnirja na igriščih Rolanda Garrosa v Parizu ter Francoska teniška zveza so se odločili, da bodo zaradi pandemije novega koronavirusa drugi turnir za veliki slam v sezoni izpeljali septembra in oktobra, če bodo takratne razmere to dopuščale, so sporočili organizatorji tekmovanja na družabnih omrežjih.



Po novih informacijah naj bi peščeni turnir za veliki slam, ki bi moral biti na sporedu med 24. majem in 7. junijem, preložili na termin med 20. septembrom in 4. oktobrom. Hkrati pa ni jasno, kaj se bo zgodilo s preostalimi turnirji, ki so jih načrtovali v teh dveh tednih sezone.

Zatišje vsa do 20. aprila

Med 20. septembrom in 4. oktobrom so bili predvideni turnirji serije ATP v Metzu, St. Peterburgu, Chengduju, Sofiji, Zhuhaiju, obenem pa je takrat na sporedu še Laverjev pokal v Bostonu. V tem času so na sporedu tudi turnirji serije WTA v Guangzhouju, Seulu, Tokiu, Wuhanu in Taškentu.



Krovni teniški zvezi ATP in ITF sta sicer pred časom sporočili, da se sezona ne bo nadaljevala pred 20. aprilom, ženska krovna zveza WTA pa se je odločila, da bodo naslednji turnirji, če bo to dopuščal položaj glede bolezni covid-19, od 2. maja naprej.