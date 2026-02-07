Turčija le razred pred Slovenijo

Slovenska moška teniška reprezentanca le ni strla čvrstega turškega oreha. Polna tribuna Bele dvorane v Velenju je dihala za domače slavje, na koncu pa se je veselila glasna skupina 50 privržencev turških teniških igralcev. Ti so se s skupnim izidom 3:1 veselili zmage in tako jesenskega nadaljevanja Davisovega pokala v svetovni skupini I, Slovenija pa se tako seli v skupino II.

Razplet dvoboj ni bil nepričakovan, že v pričakovanju te tekme je bilo na dlani, da ima Turčija, ki že ob tako vidnih investicijah v športu iz leta v leto tudi tenisu namenja več pozornosti, več kakovostnih igralcev. To jasno razkriva tudi lestvice ATP, na kateri je med Slovenci le Bor Artnak v »klubu 500«, in sicer na 467. mestu.

Slovenija - Turčija 1:3 Sebastian Dominko - Mert Alkaya 5:7, 6:7 (4)

Bor Artnak - Yanki Erel 6:7 (2), 1:6

Filip Jeff Planinšek/Žiga Šeško - Yanki Erel/Ergi Kirkin 6:7 (3), 3:6

Filip Jeff Planinšek - Kaan Isik Kosaner 6:7 (4), 6:1, 10:4

Resda se je naše moštvo napajalo z optimizmom zavoljo domačega igrišča – to v teniških reprezentančnih dvobojih dejansko pogosto predstavlja vidno prednost – kot tudi zaradi pozitivnega ozračja zadnjih dni ob lovoriki Žige Šeška na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije. Jasno, da je njegova vrnitev iz Melbourna s takojšnjo selitvijo v Velenje pritegnila precej zanimanja, obenem je bilo na dlani, da so napori zadnjih tednov z bliskovitim prilagajanjem na časovno razliko in drugačne klimatske razmere pustili posledice. Tako ga zvezni kapetan Grega Žemlja prvi dan ni poslal na igrišče, uresničil pa je napoved o njegovem sobotnem nastopu med dvojicami.

Čerovnije le ni bilo

Šeško v navezi s Filipom Jeffom Planinškom le ni mogel čarati: resda sta uprizorila več lepih udarcev, a obenem storila več napak od turške naveze. Tako kot dan prej pri posamičnih dvobojih je bilo za povrh v ključnih trenutkih podaljšane igre več zbranosti in natančnosti v taboru Turčije. Se je pa Planinšek za konec velenjskega sporeda razveselil tolažilne zmage, ko je ugnal turškega najstnika Kana Kosanerja. »Resda ni lahko igrati pol ure po nastopu med dvojicami še eno tekmo, toda ko sem dobil ponujeno priložnost, sem ji takoj prikimal: rad igram za reprezentanco in sploh hrepenim po močnejših nastopih,« je Planinšek, čigar oče Urban je smučarski trener, nekoč tudi reprezentant v smuku.

»Zato tudi posebej spremljam zimske športne panoge, olimpijski smuk si bom pogledal v posnetku,« je dejal, saj so ravno med nastopom v dvojicah s Šeškom v Bormiu drveli smukači v boju za olimpijske kolajne.

Grega Žemlja je prepričan, da ima tudi slovenski moški tenis spodbudno prihodnost.

»Tudi v teh podaljšanih igrah se je videlo, da imajo naši tekmeci več izkušenj. S sedanjim moštvom smo si ustvarili dober temelj za naslednje izzive, res pa je bilo teh nekaj dnevov le premalo, da bi nadomestili tisto, kar posameznikom manjka, ker pač ne igrajo pogosto na tej kakovostni ravni,« je ob slovesu z Velenjem strnil misli zvezni kapetan Grega Žemlja.

2:2 je zdaj skupni izid dosedanjih dvobojev moških teniških reprezentanc Slovenije in Turčije

Edini med njegovimi igralci, ki je bil v zadnjih tednih v pravem tekmovalnem ritmu, je bil Šeško, tukaj je pač nastopil le v sobotni predstavi dvojic. »Resda sva s Filipom Jeffom tekmo izgubila, a vseeno sem užival, saj vedno rad nastopam za reprezentanco, pa še kakovosten tenis sva odigrala. Tudi septembra bom z veseljem prišel, če me bo zvezni kapetan povabil,« nam je je dejal naš junak iz Melbourna in se tako tudi že ozrl k naslednji tekmi slovenske izbrane vrste v Davisovem pokalu. Ta bo septembra, zdaj pač ob vrnitvi v svetovno skupino II, žreb pa bo določil, kje in proti bo igrala Slovenija.

Kje bodo igrala dekleta?

Realnost pa je takšna, da je zdaj izgubila proti reprezentanci, ki je imela v Šaleški dolini 15 članov svojega štaba in pokazala Sloveniji pot k uspehu ob igrišču. Pri naši krovni organizaciji je opazno veliko zanesenjaštva in pozitivnega pristopa, uspeh bi bil seveda lažje dosegljiv s širšim spremljevalnim kadrom.

Misli Tenisa Slovenije pa se že usmerjajo v april, ko bo naša ženska vrsta igrala doma s Španijo. Prizorišče tekme še ni znano, glede pokritega objekta bi bil ta ob Velenjskem jezeru s peščeno podlago najbolj primeren, ni pa nemogoča niti selitev na Obalo, v okolju brez strehe blizu morskih valov.