Turška teniška igralca v Velenju boljša od Slovencev, jutri na delu Žiga Šeško

Uvodni dan dvoboja Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo v Velenju se ni iztekel po željah izbrancev kapetana Grege Žemlje. Sebastian Dominko in Bor Artnak sta tesno izgubila z gostujočima tenisačema, ki sta bila na papirju v rahli prednosti.

Najboljši turški igralec Mert Alkaya je uveljavil več kot 700 mest višjo uvrstitev na lestvici ATP in premagal 22-letnega in 203 centimetrov visokega Sebastiana Dominka s 7:5 in 7:6, prvi slovenski lopar Bor Artnak pa je moral po izgubljeni podaljšani igri prvega niza v drugem priznati premoč drugo rangiranemu reprezentantu Turčije Yankiju Erelu s 6:1.

V soboto sledijo še tri partije, Turčija pa za zmago potrebuje le še eno točko. Ob 11. uri se bosta predstavili dvojici, nato je na vrsti dvoboj najboljših posameznikov, v primeru, da tekma ne bo odločena, pa se bosta pomerila še drugopostavljena igralca. Pri Sloveniji bosta jutri na delu Filip Jeff Planinšek in novi sloveski teniški junak Žiga Šeško.

Zmagovalec bo septembra igral v drugem krogu svetovne skupine 1 in se potegoval za uvrstitev v kvalifikacije za zaključni turnir 2027, poraženec pa bo nazadoval v svetovno skupino 2.