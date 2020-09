Ukrajinka končala sanje Serene Williams

Ljubljana

Serena Williams je sredi dvoboja potrebovala tudi zdravniško pomoč zaradi poškodbe levega gležnja. FOTO: Robert Deutsch/USA TODAY Sports

- Belorusinjain Japonkasta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Azarenka je v treh nizih z 1:6, 6:3 in 6:3 premagala prvo zvezdnico Američanko, Osaka pa drugo Američankopo dveh urah in osmih minutah s 7:6 (1), 3:6 in 6:3.Zdaj že 38-letna Williamsova je s porazom po slabih dveh urah igre pokopala tudi upe na že 24. zmago na turnirjih za veliki slam. V finalu pa se obeta prava poslastica dveh nekdaj vodilnih igralk lestvice WTA. Enaintridesetletno Azarenko, ki je bila št. 1 leta 2012, čaka dvoboj z devet let mlajšo Japonko, ki je na turnirju v New Yorku slavila leta 2018 in je bila najboljša na lestvici WTA leta 2019.