Ukrajinka zavrnila rokovanje s tekmico, ki je nastopila na turnirju v Rusiji

Ukrajinska teniška igralka Oleksandra Olinikova je v osmini finala turnirja v Cluj-Napoci premagala Madžarko Anno Bondar (6:4, 6:4) in si zagotovila nastop v četrtfinalu. Toda dramatično je bilo tudi po koncu tekme, saj je 25-letna Ukrajinka izpustila običajno rokovanje zaradi sodelovanja Bondarjeve na turnirju v Rusiji decembra leta 2022.

Madžarka je nastopila na tekmovanju, poimenovanemu Northern Palmyra Trophies, katerega glavni pokrovitelj je bil ruski energetski velikan Gazprom. »Turnir je financiral Gazprom, eden ključnih finančnih stebrov ruskega vojnega stroja. S temi sredstvi Rusija ubija in pohablja ukrajinske ženske in otroke,« je povedala Olinikova, ki je v prvem krogu odprtega prvenstva Avstralije izpadla proti lanski zmagovalki Madison Keys.

Ukrajinka je dodala, da se je bila pripravljena s tekmico rokovati, če bi se Bondarjeva javno opravičila in obsodila rusko invazijo na Ukrajino. »Z moralnega vidika je sprejetje denarja Gazproma decembra 2022 enako, kot če bi leta 1941 igrali v nacistični Nemčiji in bili plačani s premoženjem, ki je bilo odvzeto žrtvam taborišč smrti. Enako zlo – le 80 let pozneje,« je zatrdila 25-letnica. »Gre za človečnost, človeško dostojanstvo in osnovne človeške vrednote. Tega ne morem prezreti. Svetovna teniška skupnost tega ne sme prezreti. Navijači tega ne smejo pozabiti. Zato ne morem dopustiti, da bi se fotografirala ali si podala roko z osebo, ki je prejela denar iz virov, neposredno povezanih z vojno proti moji državi.«

Ukrajinka, rojena v Kijevu, je lani maja slavila na turnirju serije WTT v Portorožu in je trenutno na 91. mestu svetovne lestvice WTA.