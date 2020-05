Umrla je avstralska teniška legenda

Ljubljana - V starosti 83 let je danes umrl Ashley Cooper, legendarni avstralski teniški igralec, ki je igral v zlati dobi avstralskega tenisa. Dobil je štiri turnirje za grand slam, dvakrat OP Avstralije, po enkrat pa Wimbledon in OP ZDA, od tega tri v letu 1958, je sporočila avstralska teniška zveza.



Cooper je zmagal tudi na štirih turnirjih za grand slam dvojic, leta 1957 pa je Avstralijo popeljal do zmage v Davisovem pokalu.



Po končani karieri se je uveljavil kot poslovnež in teniški skrbnik, nadzoroval je ustanovitev teniškega centra Queensland v Brisbanu, kjer je v Areni Pat Rafter doma vsakoletni turnir.



»Tako žalostno je slišati, da Ashleyja ni več. Bil je prvak, čudovit človek na igrišču in zunaj njega. In kakšen 'backhand' je imel. Toliko spominov imam, zbogom moj prijatelj,« pa je tvitnil še en legendarni avstralski igralec zlate generacije Rod Laver.