Upokojitev zaradi davčnih težav, preselila naj bi se v ZDA

V italijanski in mednarodni teniški javnosti se nadaljujejo ugibanja o razlogih za konec tekmovalne kariere italijanske teniške igralke Camile Giorgi, ki se je poslovila pri 32 letih starosti. Po poročanju La Gazzette dello Sport se je nekdanja 26. igralka sveta upokojila zaradi davčnih težav in naj bi se preselila v Združene države Amerike.

V angleških rumenih medijih so se po tihem slovesu Giorgijeve pojavili zapisi, da se je umaknila iz tekmovalnega športa, da bi zasledovala kariero v modi kot manekenka. Corriere della Sera pa je poročal, da pri združenju profesionalnih igralk tenisa WTA niso mogli priti v stik z Giorgi ali njeno družino, potem ko so želeli preveriti, kakšen je njen status.

Giorgi je nazadnje igrala marca v drugem krogu turnirja v Miamiju, ko jo je v dveh nizih premagala prva igralka sveta Poljakinja Iga Świątek. Osebno ni takoj napovedala svoje upokojitve. Pri italijanski zvezi so preteklo sredo objavili kratko izjavo, v kateri so zapisali, da se je Giorgi poslovila od tenisa. Medtem je Mednarodna agencija za teniško integriteto, protikorupcijski in dopinški nadzornik tenisa, navedla, da se je Camila Giorgi upokojila.

Giorgijeva se je po vseh špekulacijah o njeni karieri le oglasila ter 11. maja objavila izjavo na svojem uradnem instagram računu, s katero je zanikala govorice in ugibanja, povezana z njenim slovesom s teniških igrišč. »Prosim, zaupajte temu instagramu za resnične informacije. Vesela sem, da lahko uradno naznanim konec teniške kariere. Sem tako zelo hvaležna za vašo čudovito ljubezen in podporo, ki ste mi jo namenjali toliko let,« je zapisala Camila Giorgi. Ta se neposredno ni odzvala na informacije o domnevni utaji davkov in selitvi v ZDA.

Ponarejena dokumentacija

»Cenim vse lepe spomine. Bilo je veliko netočnih govoric o mojih prihodnjih načrtih, zato se veselim, da vam bom lahko tudi v prihodnje zagotavljala informacije o vznemirljivih priložnostih, ki me čakajo. V veliko veselje mi je, da lahko delim svoje življenje z vami in skupaj nadaljujemo to potovanje,« je sklenila zapis.

Med štirimi osvojenimi naslovi na turnirjih WTA je najbolj navdušila, ko je leta 2021 osvojila naslov na turnirju masters 1000 v Montrealu. Italijanski športni časnik La Gazzetta dello Sport poroča, da Giorgijevo in njeno družino preiskuje italijanska finančna policija v zvezi z njenimi davki in neprijavljenimi dohodki.

Nad njo visi še ena zadeva. V Vicenzi se je udeležila zaslišanja v zvezi z obtožbo o ponarejanju dokumentacije o cepljenju proti covidu-19. Obtožbe je zanikala in zagotovila, da se je večkrat cepila in to na različnih mestih. Enega od odmerkov cepiva proti covidu-19 naj bi domnevno prejela od razvpite zdravnice Daniele Grillone Tecioiu, ki je bila aretirana zaradi ponarejanja potrdil o cepivu oziroma zagotavljanja potrdil o cepljenju necepljenim.

Ob Camili Giorgi se je v preiskavi urada javnega tožilca v Vicenzi znašla tudi italijanska pevka in raperka z umetniškim imenom Madame. Giorgijeva si je med športno kariero ustvarila množico sledilcev na instagramu, teh ima več kot 732.000, ki jih zalaga s profesionalno posnetimi manekenskimi fotografijami v spodnjem perilu, športnih oblačilih ter oblačilih za prosti čas ter z novostmi iz svoje športne kariere in potovanj. Ima svojo blagovno znamko oblačil Giomila.