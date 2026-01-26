  • Delo mediji d.o.o.
    Tenis

    Uspeh Sinnerja in slovo branilke naslova, temperature presegle 40 stopinj

    Sinner je brez težav premagal rojaka Luciana Darderija in tako ohranil energijo za preostanek turnirja. Za zmago je potreboval le dve uri in devet minut.
    Jannik Sinner je zmagal v pičlih dveh ura in tako ohranil energijo za preostanek turnirja. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    Galerija
    Jannik Sinner je zmagal v pičlih dveh ura in tako ohranil energijo za preostanek turnirja. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    L. Š.
    26. 1. 2026 | 12:35
    26. 1. 2026 | 12:41
    3:44
    A+A-

    Branilec naslova na uvodnem teniškem grand slamu sezone Italijan Jannik Sinner se je zlahka uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva Avstralije. Branilka naslova Madison Keys pa je v Melbournu končala v osmini finala. Izločila jo je ameriška rojakinja Jessica Pegula.

    Tridesetletna branilka naslova Keys je proti Peguli klonila s 3:6, 4:6. Lani je Keys v finalu presenetljivo premagala Belorusinjo Arino Sabalenka in osvojila svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam. Keys in Pegula sta veliki prijateljici zunaj igrišča in skupaj vodita tudi teniški podcast

    Nasprotnici na igrišču, izven igrišč pa skupaj vodita podkast. William West Afp
    Nasprotnici na igrišču, izven igrišč pa skupaj vodita podkast. William West Afp

    Sinner je brez težav premagal rojaka Luciana Darderija s 6:1, 6:3, 7:6 (3) in tako ohranil energijo za preostanek turnirja. Za zmago je potreboval le dve uri in devet minut. Dva dni prej se je v tretjem krogu proti Američanu Eliotu Spizzirriju v žgoči vročini boril s krči po telesu.

    »Dobra prijatelja sva in to otežuje igro. V tretjem nizu sem imel nekaj priložnosti za brejk, a sem jih zapravil. Zadnje točke sem dobro odigral, čeprav sem bil pod pritiskom. Hvala publiki, čudovito je igrati tukaj,« je Sinner povedal v prvem intervjuju na igrišču po slavju nad Darderijem.

    Tako kot Sinner se je v nadaljevanje uvrstil tudi njegov rojak Lorenzo Musetti. Peti igralec sveta je premagal Američana Taylorja Fritza s 6:2, 7:5, 6:4 in se bo zdaj pomeril z rekordnim prvakom turnirjev za veliki slam Novakom Đokovićem.

    image_alt
    Novak Đoković postavil nov mejnik, v Melbournu že do 400. zmage

    Devetintridesetletni Srb se je najprej uvrstil brez odigrane tekme, ker njegov češki nasprotnik Jakub Menšik zaradi poškodbe trebušne mišice odpovedal nastop že v nedeljo.

    Pegula se bo v četrtfinalu pomerila s še eno Američanko Amando Anisimovo, ki je bila boljša od Kitajke Wang Xinyu. Anisimova, sicer četrta nosilka, je gladko premagala nepostavljeno kitajsko tekmico s 7:6 (4) in 6:4.

    Opozorilo navijačem pred vročinskim valom s 45 stopinjami

    Organizatorji teniškega odprtega prvenstva Avstralije so navijače pozvali, naj pijejo veliko vode in ostanejo v senci. Turnir se namreč v torek pripravlja na nenavaden vročinski val, s temperaturami do 45 stopinj Celzija.

    Turnir ima lestvico toplotnega stresa od 1 do 5, pri čemer je pet najvišja. Ko doseže najvišjo vrednost, se igra na zunanjih igriščih prekine.

    Zaradi vročine je bila na tribunah že potrebna medicinska pomoč. FOTO: Edgar Su/Reuters
    Zaradi vročine je bila na tribunah že potrebna medicinska pomoč. FOTO: Edgar Su/Reuters

    Prva nosilca Carlos Alcaraz in Arina Sabalenka bosta vodila dogajanje v štirih četrtfinalnih posamičnih tekmah, vendar bosta igrala na stadionu Rod Laver, ki ima streho in jo je mogoče zapreti. Za osebje turnirja, vključno s pobiralci žog, ki bodo imeli manj rotacij in daljši čas okrevanja, bodo veljali posebni pogoji.

    Vrata v Melbourne Park se bodo odprla prej kot običajno, da navijačem ne bo treba več ur čakati v vrsti na žgočem soncu. Ekstremna vročina je že v soboto povzročila prekinitev igre, ko so temperature dosegle 40 stopinj.

    Jannik Sinner, Arina Sabalenka, Carlos Alcaraz, OP Avstralije, Jessica Pegula, Novak Đoković, odprto prvenstvo Avstralije, ATP

