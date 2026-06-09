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Tenis

Uspešna vrnitev Serene Williams

V uvodnem krogu teniškega turnirja v Queen's Clubu se je 44-letna Američanka veselila zmage med dvojicami.
Serena Williams se je uspešno vrnila na teniška igrišča. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Galerija
Serena Williams se je uspešno vrnila na teniška igrišča. FOTO: Adrian Dennis/AFP
M. Š., STA
9. 6. 2026 | 22:14
9. 6. 2026 | 22:25
1:56
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Ameriška zvezdnica Serena Williams se je po štirih letih uspešno vrnila na teniška igrišča. S Kanadčanko Victorio Mboko sta v uvodnem krogu turnirja v Queen's Clubu v Londonu med dvojicami s 7:6 (2) in 6:2 ugnala tretji nosilki, Erin Routliffe in Nicole Melichar-Martinez. Williamsova je na svoje najboljše čase spomnila tudi z močnimi servisi.

Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam je športno pot končala pred štirimi leti, pred kratkim pa je presenetila z najavo, da bo tekmovala v konkurenci dvojic v zahodnem Londonu. Williamsova je nazadnje tekmovala na OP ZDA leta 2022, zdaj pa je spodbudila namigovanja, da bi lahko zaigrala tudi v posamični konkurenci v Wimbledonu.

Victoria Mboko in Serena Williams sta se takole veselili zmage. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Victoria Mboko in Serena Williams sta se takole veselili zmage. FOTO: Adrian Dennis/AFP

»Bilo je zelo zabavno igrati z Victorio. Tu še nisem igrala, vedno so tu tekmovali le moški. Tako je še malce bolj poseben občutek igrati na tem legendarnem prizorišču,« je izjavila 44-letna Američanka. »Nisem imela ničesar boljšega za početi. Bila sem sita posedanja po domu. Otroci poleti nimajo šole, pa sem si rekla: 'Zakaj pa ne?'" je vrnitev na igrišča komentirala Američanka, ki jo je s tribun spodbujala tudi slovita alpska smučarka Lindsey Vonn.

Williamsova, ki bo med 15. in 21. junijem v dvojicah igrala tudi v Berlinu, posamičnega turnirja za grand slam ni osvojila že vse od OP Avstralije 2017.

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