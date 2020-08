Kaja Juvan prek vseh treh ovir

Palermo - Obetavna slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je prek kvalifikacijskih dvobojev uvrstila na prvi teniški turnir WTA po marčevskem izbruhu pandemije novega koronavirusa. Devetnajstletna Ljubljančanka je v tretjem krogu kvalifikacij v Palermu po uri in 43 minutah premagala sedem let starejšo Italijanko Martino Trevisan s 7:6 (8) in 6:1.



Pred tem je bila Juvanova v prvem krogu kvalifikacij boljša od Poljakinje Magdalene Frech z 2:6, 6:2 in 6:4, v drugem pa je premagala Romunko Eleno Gabrielo Ruse z 2:6, 6:1 in 6:2.



Na teniškem turnirju na Siciliji, kjer se udeleženke potegujejo za dobrih 200.000 dolarjev nagradnega sklada, sta v glavnem žrebu neposredno uvrščeni Slovenki Polona Hercog in Tamara Zidanšek. Prva je v uvodnem kolu ostala praznih rok, in sicer proti domači igralki Elisabetti Cocciaretto – 6:7 (1), 3:6 –, sicer krepko slabši na lestvici WTA (45. : 168.). Za Zidanškovo se bo turnir začel danes.