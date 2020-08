V 3. kolu konec za Aljaža Bedeneta

New York – Za najboljšega slovenskega teniškega igralca Aljaža Bedeneta se je nastop na turnirju serije masters Cincinnati v New Yorku končal v 3. kolu. V uri in devetih minutah igre ga je v boju za uvrstitev v četrtfinale 4,2 milijona dolarjev vredne prireditve s 6:3 in 6:3 premagal Rus Daniil Medvedjev, peti igralec svetovne lestvice. Pred njim so le Novak Đoković, Rafael Nadal, Dominic Thiem in Roger Federer.



Bedene je v prvem nizu dvakrat izgubil svoj servis, v drugem enkrat, v tem času pa si ni priigral niti ene žogice za morebitni break in po štirih zmagah na turnirju je klonil. Po dveh slavjih v kvalifikacijah je na glavnem turnirju najprej premagal 18. igralca sveta Cristiana Garina iz Čila, sinoči v drugem pa še Američana Taylorja Fritza, 24. igralca svetovne lestvice.



Na turnirju slovenske barve zastopa še Andreja Klepač, ki je sinoči skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko v drugem krogu dvojic s 6:3 in 6:4 ugnala Američanki Jennifer Brady in Caroline Dolehide ter se uvrstila v četrtfinale.