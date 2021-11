V Avstraliji dobrodošel tudi Novak Đoković, toda le cepljen

Prvi teniški igralec sveta Novak Đoković ne ve, ali bo lahko branil naslov na odprtem prvenstvu Avstralije zaradi pogoja, ki od udeležencev turnirja zahteva, da so cepljeni proti novemu koronavirusu. Đoković je v Melbournu devetkrat zmagal, nazadnje lani. Zmagovalec 20 turnirjev za grand slam namreč ne želi razkriti, če je bil cepljen.

»Če sem iskren, se nisem pogovarjal s Tennis Australia,« je po porazu v polfinalu zaključnega turnirja ATP v Torinu proti Nemcu Alexandru Zverevu novinarjem povedal Đoković. »Čakal sem samo, da slišim, kakšne bodo novice. Zdaj, ko vem, bomo morali počakati in videti,« je še dejal Đoković. Đoković naj bi v začetku prihodnjega leta lovil rekordni 21. naslov na turnirjih za veliki slam. Za zdaj ni jasno, ali bo prvi teniški lopar sveta januarja zaradi zahtev po cepljenju odletel v Melbourne.

Direktor turnirja želi videti v Avstraliji (cepljenega) Đokovića

Direktor uvodnega grand slama sezone Craig Tiley je konec tedna potrdil, da bodo vsi igralci in igralke ter drugi, ki bodo sodelovali na OP Avstralije januarja v Melbournu, morali biti cepljeni proti okužbi z novim koronavirusom. »Bilo je veliko ugibanj okrog Novakovega statusa. Tudi javno je dejal, da je to njegova zasebna zadeva. Radi bi ga ponovno videli tukaj. Tudi on pa ve, da mora biti cepljen, da bo lahko igral,« je bil jasen Tiley.